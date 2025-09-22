Leer más

El oro y la plata son las materias primas con mejor rendimiento

06:19 22 de septiembre de 2025

El precio del oro mantuvo una clara tendencia alcista a principios de semana, después de que el dólar frenara su repunte tras la decisión de la Fed. Los precios alcanzaron un máximo histórico de más de 3700 dólares por onza, beneficiándose de la esperada serie de recortes de tipos de interés en Estados Unidos y la creciente incertidumbre macroeconómica en las principales economías mundiales. Además, los rendimientos de los bonos a largo plazo en Estados Unidos, el Reino Unido y Francia están aumentando, lo que impulsa a los inversores a aumentar su exposición a activos refugio.

Los bancos centrales están acelerando la expansión de sus balances, y los inventarios de ETF de oro se encuentran en su nivel más alto desde finales de 2022. Estacionalmente, septiembre y octubre son propicios para movimientos dinámicos en el mercado del oro, especialmente cuando la toma de beneficios sigue a la decisión de la Fed.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Imagen de lingotes de oro

El oro y la plata se encuentran entre las materias primas con mejor rendimiento hoy, superando al petróleo WTI y al gas natural, que suelen ser más volátiles intradía, según datos históricos. El contrato del oro alcanzó hoy nuevos máximos históricos y mantiene una tendencia alcista dinámica y a largo plazo. El punto de soporte más importante sigue siendo la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva azul en el gráfico inferior), que desde abril de este año ha sido repetidamente el punto de activación de la demanda para la tendencia actual, tras la cual el oro volvió a crecer. Mientras el instrumento se mantenga por encima de esta barrera, la tendencia general se mantendrá sin cambios. 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

24.09.2025
10:08

Las expectativas empresariales caen inesperadamente en Alemania

A las 10:00 AM de este miércoles, el Instituto Ifo de Alemania publicó sus indicadores clave sobre el clima empresarial del país para...

 8:31

Informe Ifo alemán y ventas de viviendas en EE. UU

Tras un inicio de semana dominado por los discursos de los miembros de la Fed y los informes del PMI, un miércoles con pocos datos podría...

 8:26

El catalizador de la ola de ventas en EE. UU. fue el discurso de Jerome Powell

​​​​​​Wall Street cerró la sesión del martes con la primera caída significativa del mes. El catalizador de la ola de ventas en EE....
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.