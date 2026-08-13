El par GBP/USD cae por el menor crecimiento del PIB del Reino Unido

La libra esterlina pone fin a su racha alcista tras la publicación de los últimos datos del PIB del Reino Unido. El crecimiento económico se ralentizó notablemente, aunque las cifras de junio apuntan a un consumidor bastante resistente. Los rendimientos de los bonos británicos se mantienen prácticamente sin cambios, pero el par GBP/USD —atrapado en una fase de consolidación— encontró un motivo para reanudar su descenso tras rebotar en una resistencia inmediata.

Cotización del par GBP/USD

El par GBP/USD cotiza dentro de una tendencia lateral firmemente establecida, reflejo parcial de la incertidumbre sobre la política monetaria en ambas economías. Actualmente, el tipo de cambio se encuentra en el mismo nivel en el que comenzó el año.

Tras la ruptura alcista de ayer por encima del máximo local de 1,3545, la cotización está poniendo a prueba actualmente el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6 % (1,3480), que coincide con la media móvil exponencial de 10 días (EMA10; amarilla). Mantener el precio por encima del conjunto de medias móviles (EMA10, EMA30 y EMA100, situadas entre 1,3400 y 1,3470) será crucial para conservar el reciente rebote e intentar romper la tendencia lateral. El RSI (14), situado en 58,2, deja margen para nuevas subidas, aunque la ausencia de un impulso macroeconómico alcista también significa que no existe un catalizador claro para un repunte pronunciado. La principal resistencia sigue siendo el máximo local de 1,3545, mientras que el soporte clave se sitúa en 1,3440 (Fibonacci del 38,2 %).

Fuente: xStation5

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