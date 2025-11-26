El Pentágono apunta a Alibaba, Baidu y BYD por presuntos vínculos con el ejército chino

-
El Pentágono determinó que Alibaba, Baidu y BYD deberían añadirse a la lista 1260H por supuestos vínculos con el ejército chino.
La notificación se envió al Congreso semanas antes de la tregua comercial acordada entre Donald Trump y Xi Jinping.
Aunque la inclusión no tiene efectos legales inmediatos, funciona como una advertencia importante para los inversores estadounidenses.
Una recomendación enviada en un momento diplomático clave
El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó al Congreso que Alibaba Group, Baidu y BYD deberían añadirse a la lista 1260H, un registro interno que identifica corporaciones que, según el Pentágono, contribuyen al desarrollo o apoyo del ejército chino.
La advertencia —entregada el 7 de octubre en una carta dirigida a los presidentes de los Comités de Servicios Armados de ambas cámaras— se conoció tres semanas antes del acuerdo de tregua comercial alcanzado entre Donald Trump y Xi Jinping. Este contexto añade un matiz sensible a la decisión, dado el delicado equilibrio en la relación entre Washington y Pekín.
La lista 1260H: una señal temprana para los mercados
La llamada lista 1260H no implica sanciones automáticas ni restricciones financieras inmediatas. Sin embargo, su función es clara: servir como advertencia para los inversores estadounidenses respecto de compañías que, según el Pentágono, mantienen vínculos con el aparato militar de China.
Aunque no está claro si las tres empresas ya fueron incorporadas legalmente al registro, el simple hecho de que el Departamento de Defensa recomiende su inclusión eleva el nivel de escrutinio internacional sobre ellas.
Alibaba y Baidu son dos de las mayores compañías tecnológicas de China, mientras que BYD —líder en vehículos eléctricos— ha crecido hasta convertirse en un actor global de peso. Cualquier señal de riesgo geopolítico sobre estos gigantes tiene potencial para alterar la percepción de los mercados.
Implicaciones para la relación bilateral y para los inversores
La carta presentada por el subsecretario de Defensa, Stephen Feinberg, subraya la persistente preocupación en Washington por la interrelación entre el sector privado chino y las capacidades militares del país.
El momento de la comunicación coincide con esfuerzos diplomáticos por rebajar tensiones comerciales, lo que sugiere que la desconfianza estratégica entre ambas potencias sigue siendo profunda pese a los avances en el frente económico.
Para los inversores estadounidenses, este tipo de señales funciona como un recordatorio de que la competencia geopolítica continúa influyendo en las valoraciones, en la exposición a riesgo y en la futura regulación del comercio tecnológico.
