El petróleo bajo presión geopolítica: Chevron, Venezuela y el riesgo de disrupción

La prima geopolítica es contenida mientras no haya disrupciones efectivas en la oferta, pese a un mayor ruido político y legal.

El WTI reacciona a la tensión entre Estados Unidos y Venezuela , pero los flujos físicos continúan: Chevron sigue exportando crudo bajo licencia vigente.

El mercado del WTI vuelve a moverse condicionado por la geopolítica, luego de que se confirmara que Chevron continúa cargando crudo venezolano pese a la escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Según información de Bloomberg, la petrolera estadounidense avanza con la exportación de cerca de 1 millón de barriles, amparada en la licencia otorgada por Washington, incluso después de que el gobierno de Donald Trump anunciara un bloqueo naval selectivo contra embarcaciones sancionadas que operan desde y hacia Venezuela.

El mensaje para el mercado es ambiguo: mayor retórica política y endurecimiento del tono diplomático, pero flujos físicos que aún no se interrumpen. Esa dualidad explica por qué la reacción del precio ha sido contenida y más táctica que direccional.

Riesgo operativo al alza, pero sin disrupción efectiva

La situación eleva la incertidumbre sobre la oferta regional, especialmente en un contexto donde el mercado ya enfrenta dudas sobre la demanda global y un crecimiento más moderado. Si bien las operaciones de Chevron no están sujetas a sanciones y continúan “sin disrupciones”, el precedente de intercepciones recientes —incluida la detención de un supertanquero— introduce un riesgo operativo adicional que el mercado no puede ignorar.

En términos prácticos, cualquier escalamiento que limite exportaciones venezolanas podría estrechar el balance de oferta en el corto plazo. Sin embargo, por ahora ese escenario sigue siendo condicional, y el mercado se resiste a pagar una prima plena mientras el crudo siga saliendo del país, al menos de forma parcial.

Debate legal y respaldo internacional añaden complejidad

Desde el ángulo político y legal, el bloqueo anunciado por Estados Unidos ha abierto un debate más profundo sobre su legitimidad, con críticas desde el ámbito académico y respaldo explícito de China a Venezuela, también reportado por Bloomberg. Este apoyo diplomático añade una capa de complejidad estratégica y refuerza la lectura de que el conflicto podría prolongarse sin una resolución rápida.

No obstante, para los precios del crudo, el mercado parece priorizar hechos concretos por sobre titulares. Mientras el petróleo venezolano continúe fluyendo, la prima geopolítica permanece acotada y no logra imponerse sobre otros factores más estructurales.

Vientos en contra macroeconómicos siguen pesando sobre el WTI

En paralelo, el petróleo continúa enfrentando vientos en contra macroeconómicos: tono más defensivo en los mercados financieros, presión a la baja en activos de riesgo y dudas persistentes sobre el ritmo de crecimiento global.

En ese contexto, la prima geopolítica asociada a Venezuela ha sido insuficiente para revertir la debilidad estructural del WTI, que sigue operando más atento a la demanda, al dólar y a las condiciones financieras globales que a disrupciones todavía hipotéticas en la oferta.

Análisis técnico del WTI: estabilización frágil dentro de un sesgo débil

Desde el punto de vista técnico, el WTI intenta estabilizarse tras defender la zona de 55,00–55,20, donde confluyen mínimos recientes y soporte dinámico de mediano plazo. El rebote actual enfrenta una resistencia clave en torno a 56,80–57,80, área donde coinciden medias móviles descendentes y antiguos niveles de congestión.

Mientras el precio se mantenga por debajo de esa franja, la estructura sigue siendo de recuperación correctiva dentro de una tendencia más débil. Solo una ruptura sostenida sobre 58,00 permitiría hablar de un cambio de sesgo más constructivo; de lo contrario, el riesgo de nuevos testeos a la base del rango permanece latente.

Fuente: xStation5.

_______________________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí