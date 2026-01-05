El petróleo recupera terreno en medio del giro geopolítico en Venezuela

En lo técnico, el WTI rebota desde USD 55 , mantiene sesgo constructivo sobre 56,6 , pero sigue dentro de una estructura lateral a bajista .

La reactivación petrolera venezolana es estructuralmente ambiciosa , pero lenta, costosa y friccional , con impactos más de largo plazo que inmediatos.

El petróleo crudo avanza 1,6% impulsado por el giro geopolítico en Venezuela y una lectura más constructiva del riesgo en el corto plazo.

El petróleo crudo avanza 1,6% en la jornada y recupera terreno en un contexto marcado por el giro geopolítico en Venezuela y por una lectura más constructiva del riesgo en el corto plazo. El repunte se da mientras el mercado empieza a dimensionar que el plan de Donald Trump para reactivar la industria petrolera venezolana es estructuralmente ambicioso, pero lento, costoso y lleno de fricciones.

Distintas estimaciones coinciden en que devolver la producción venezolana a niveles cercanos a sus máximos históricos requeriría más de USD 100.000 millones y una década de inversión sostenida, un esfuerzo que contrasta con un mercado global bien abastecido y con precios en niveles bajos de varios años.

Reservas abundantes, producción colapsada y límites reales

La narrativa política impulsó expectativas, pero los fundamentos invitan a la cautela. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, aunque su producción se desplomó cerca de 70% desde finales de los noventa por años de subinversión, deterioro operativo, corrupción y sanciones.

Reactivar pozos, oleoductos, puertos, mejoradores y refinerías exige no solo capital, sino también estabilidad institucional, reglas contractuales claras y seguridad jurídica, condiciones que las grandes petroleras consideran indispensables antes de comprometer recursos.

Por ahora, Chevron sigue siendo el único actor relevante operando en el país bajo licencias especiales, aportando cerca de una cuarta parte de la producción, mientras Exxon y ConocoPhillips observan con cautela tras experiencias pasadas de expropiación.

Impacto global

Desde el ángulo del mercado petrolero global, el impacto de Venezuela es más una historia de largo plazo que un catalizador inmediato. Incluso en un escenario optimista, el aumento de oferta sería gradual y no alteraría de forma significativa el balance mundial en 2026, que continúa dominado por la política de OPEC+, la evolución de la demanda y el ritmo de crecimiento económico.

En ese sentido, el repunte del crudo hoy responde más a posicionamiento, alivio de tensiones inmediatas y lectura de riesgo, que a una expectativa realista de nuevos barriles venezolanos entrando rápidamente al mercado.

Ganadores y riesgos

Aun así, la posibilidad de una normalización futura introduce matices relevantes. Para las refinerías estadounidenses, especialmente en la Costa del Golfo, el crudo venezolano representa un insumo atractivo por su carácter pesado, compatible con instalaciones complejas diseñadas para ese tipo de barril.

Para los productores de crudo pesado fuera de Estados Unidos, particularmente en Canadá, el retorno de Venezuela aparece como un riesgo competitivo de mediano plazo que podría presionar diferenciales y márgenes si la escasez de este tipo de crudo comienza a disiparse.

Análisis técnico del WTI

Desde el punto de vista técnico, el WTI rebota desde la zona de USD 55, un soporte relevante que contuvo la caída de diciembre, y se mueve nuevamente hacia el área de USD 58–59, donde confluyen resistencias dinámicas y la parte alta del rango reciente.

Mientras el precio se mantenga por encima de USD 56,6, el sesgo de corto plazo luce constructivo y favorece intentos de extensión hacia USD 59,8 y USD 60. Sin embargo, la estructura general sigue siendo lateral a bajista dentro de un canal descendente, por lo que fallas reiteradas bajo USD 60 reforzarían la idea de rebotes técnicos más que de un cambio de tendencia, dejando al mercado sensible a datos macro y a señales de oferta en las próximas semanas.

Fuente: xStation5.

