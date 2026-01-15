🚨 El petróleo retrocede 3% – la mayor caída desde octubre 📉 ¿Se contendrá EE.UU. de atacar a Irán?

Conclusiones clave La caída del petróleo refleja la rápida eliminación de la prima geopolítica ante menor riesgo de ataque a Irán, reforzada por inventarios más altos y presión financiera.

Los precios del petróleo retroceden cerca de 3% hoy, luego de que Donald Trump habría cancelado a último momento un ataque contra Irán y sugiriera que Estados Unidos podría contenerse de lanzar una ofensiva. El Brent (OIL) cae casi 3% y perfora el nivel de US$64 por barril, devolviendo parte del reciente rebote. El movimiento refleja una reducción del riesgo geopolítico : Trump señaló haber recibido información que indicaría el cese de la represión contra manifestantes en Irán, lo que disminuye la probabilidad de una escalada militar inmediata.

Previamente, el mercado se había posicionado para una escalada. Existían señales de un ataque inminente de EE. UU. e Irán incluso llegó a cerrar temporalmente su espacio aéreo. Ahora, los inversores están desarmando la prima de riesgo incorporada en el precio del crudo. Las alzas recientes habían estado impulsadas principalmente por las tensiones con Irán, la inestabilidad en Venezuela y las interrupciones en las exportaciones de Kazajistán vía el Mar Negro (drones, mantenimiento y clima adverso).

La volatilidad también se vio amplificada por flujos financieros en el mercado de opciones: una fuerte actividad alcista intensificó los movimientos de precios en ambas direcciones. Desde EE. UU., otro factor bajista fue el informe de la EIA, que mostró un aumento de inventarios de crudo mayor al esperado, presionando aún más al sentimiento. El mercado también sigue de cerca la dinámica de oferta venezolana y el crecimiento de los inventarios de combustibles en EE. UU., que limitan el potencial alcista.

OIL (H1) La caída del petróleo está encontrando soporte en la EMA de 200 períodos en el gráfico horario, alrededor de US$63,5 por barril. El volumen vendedor ha dominado desde las horas nocturnas. Aun así, vale destacar que el escenario de un ataque no está completamente descartado, aunque hasta ayer el mercado lo consideraba casi inevitable.

Fuente: xStation5

