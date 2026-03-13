El mercado laboral de Canadá continúa deteriorándose tras débiles datos de empleo

- El empleo en Canadá cayó -83,9k en febrero, muy por debajo del 10,3k esperado.
- La tasa de desempleo subió a 6,7% mientras la participación laboral cayó a 64,9%.
- Los datos débiles impulsaron una fuerte subida del dólar estadounidense frente al dólar canadiense.
- El empleo en Canadá cayó -83,9k en febrero, muy por debajo del 10,3k esperado.
- La tasa de desempleo subió a 6,7% mientras la participación laboral cayó a 64,9%.
- Los datos débiles impulsaron una fuerte subida del dólar estadounidense frente al dólar canadiense.
Los últimos datos del mercado laboral de Canadá correspondientes a febrero muestran un deterioro significativo del empleo, con una caída mucho mayor a la esperada.
Datos de empleo de Canadá (febrero)
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Cambio en el empleo: -83,9k (Esperado: 10,3k; Anterior: -24,8k)
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Empleo a tiempo parcial: 24,5k (Anterior: -69,7k)
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Tasa de participación: 64,9% (Anterior: 65%)
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Tasa de desempleo: 6,7% (Esperado: 6,6%; Anterior: 6,5%)
El mercado laboral canadiense ha mostrado señales de un deterioro significativo, aunque irregular, desde hace tiempo, y la situación parece seguir empeorando.
Señales de fragilidad en el empleo
Los grandes y inesperados cambios entre empleos permanentes y a tiempo parcial sugieren un mercado laboral incierto y frágil.Combinado con una caída en la tasa de participación y un aumento simultáneo del desempleo, el panorama resulta poco alentador para la economía canadiense.
Reacción del mercado de divisas
Los datos débiles del mercado laboral provocaron un fuerte aumento del valor del dólar estadounidense frente al dólar canadiense, incluso pese a las cifras del PIB por debajo de lo esperado en Estados Unidos.
USCAD (M5)
Fuente: xStation5
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