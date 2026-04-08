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El petróleo se desploma más de 10% tras el alto el fuego sorpresa
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Parte del tráfico por Ormuz vuelve y alivia el shock de oferta
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El mercado queda atrapado entre riesgo de reescalada y caída adicional
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El punto crítico: quién controla Ormuz y en qué condiciones
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El petróleo se desploma más de 10% tras el alto el fuego sorpresa
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Parte del tráfico por Ormuz vuelve y alivia el shock de oferta
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El mercado queda atrapado entre riesgo de reescalada y caída adicional
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El punto crítico: quién controla Ormuz y en qué condiciones
El petróleo cae con fuerza después de que Estados Unidos cancelara en el último momento un ataque planificado contra Irán y, mediante una mediación que involucró a Pakistán, acordara un alto el fuego de dos semanas con Teherán. El Brent (OIL) cae más de 10% hasta alrededor de 94 dólares por barril, aunque abrió la sesión aún más abajo, cerca de 91 dólares.
Parte del tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz está reanudándose, lo que debería aliviar las restricciones de suministro a corto plazo y permitir que Europa y Asia reconstruyan parcialmente inventarios. Trump indicó que EE. UU. ya había aceptado partes de la propuesta de paz de 10 puntos de Irán durante negociaciones previas, antes de los ataques de EE. UU. e Israel sobre Teherán. Según el presidente estadounidense, los objetivos militares de la operación se han cumplido, y el marco propuesto podría servir como punto de partida para un acuerdo más amplio.
Sin embargo, las reparaciones importantes de la infraestructura petrolera en el Golfo Pérsico probablemente permanecerán en pausa hasta que se alcance un acuerdo de paz completo —no solo un alto el fuego temporal—. Según Rystad Energy, una reconstrucción total de la infraestructura de la región podría tardar años y costar más de 25.000 millones de dólares.
¿Qué podría pasar con el precio del petróleo?
Si finalmente se logra un acuerdo integral, los precios del petróleo podrían verse presionados hacia niveles previos al conflicto, alrededor de 71 USD por barril. Por ahora, sin embargo, este escenario sigue siendo incierto.
En las próximas semanas, el mercado probablemente permanecerá en un estado de suspensión, atrapado entre:
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el riesgo de un nuevo estallido del conflicto, que podría provocar otro repunte de precios,
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y la posibilidad de una caída más profunda si avanza la vía diplomática.
Señales clave a vigilar en las negociaciones
Los mercados se centrarán ahora en las señales de las delegaciones de EE. UU. e Irán, especialmente en los puntos críticos:
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Enriquecimiento de uranio: Teherán insiste en continuarlo con fines civiles.
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Control del tránsito por el estrecho de Ormuz: Irán propone cobrar 2 millones de dólares por petrolero, lo que podría generar hasta 40.000 millones anuales. Sumado al levantamiento de sanciones, esto reforzaría enormemente su posición regional, un escenario que Washington y sus aliados podrían no aceptar.
Cada año, alrededor de 20.000 buques atraviesan el estrecho.
Gráfica del petróleo
Nueva acumulación en inventarios de petróleo, caída en los stocks de combustibles
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