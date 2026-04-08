El petróleo cae con fuerza después de que Estados Unidos cancelara en el último momento un ataque planificado contra Irán y, mediante una mediación que involucró a Pakistán, acordara un alto el fuego de dos semanas con Teherán. El Brent (OIL) cae más de 10% hasta alrededor de 94 dólares por barril, aunque abrió la sesión aún más abajo, cerca de 91 dólares.

Parte del tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz está reanudándose, lo que debería aliviar las restricciones de suministro a corto plazo y permitir que Europa y Asia reconstruyan parcialmente inventarios. Trump indicó que EE. UU. ya había aceptado partes de la propuesta de paz de 10 puntos de Irán durante negociaciones previas, antes de los ataques de EE. UU. e Israel sobre Teherán. Según el presidente estadounidense, los objetivos militares de la operación se han cumplido, y el marco propuesto podría servir como punto de partida para un acuerdo más amplio.

Sin embargo, las reparaciones importantes de la infraestructura petrolera en el Golfo Pérsico probablemente permanecerán en pausa hasta que se alcance un acuerdo de paz completo —no solo un alto el fuego temporal—. Según Rystad Energy, una reconstrucción total de la infraestructura de la región podría tardar años y costar más de 25.000 millones de dólares.

¿Qué podría pasar con el precio del petróleo?