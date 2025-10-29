Leer más
05:21 · 29 de octubre de 2025

El PIB de Suecia sorprende al alza y presiona al dólar frente a la corona

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El PIB sueco creció más de lo previsto tanto interanual como trimestralmente en el tercer trimestre.
  • La corona sueca se fortalece en el mercado general de divisas.

La economía sueca sorprendió al alza con un crecimiento interanual del PIB del 2,4% en el tercer trimestre, superando ampliamente la previsión del 1,6% y acelerando respecto al dato anterior de 1,4%. Este repunte sugiere una mayor resiliencia de la actividad económica frente a los desafíos globales, y podría influir en las expectativas sobre la política monetaria del Riksbank.

PIB de Suecia del tercer trimestre

  • Real: +2,4%
  • Previsión: +1,6%
  • Anterior: +1,4%

La lectura superior a la esperada del PIBdebería justificar una pausa en el ciclo de relajación monetaria del Riksbank, especialmente dado el inesperado aumento de tipos del 2% al 1,75% en septiembre.

30 de octubre de 2025, 12:46

Dólar hoy: El peso mexicano cae tras contracción del PIB: se reavivan los temores de recesión técnica
30 de octubre de 2025, 12:26

🎃 El “Efecto Halloween” y los cinco temores que acechan a los mercados financieros
30 de octubre de 2025, 12:23

Trump afirma que China comprará “cantidades enormes” de soja estadounidense
30 de octubre de 2025, 12:06

Conferencia del BCE: Incertidumbre global y estabilidad en la política monetaria

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.