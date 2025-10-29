Conclusiones clave El PIB sueco creció más de lo previsto tanto interanual como trimestralmente en el tercer trimestre.

La corona sueca se fortalece en el mercado general de divisas.

La economía sueca sorprendió al alza con un crecimiento interanual del PIB del 2,4% en el tercer trimestre, superando ampliamente la previsión del 1,6% y acelerando respecto al dato anterior de 1,4%. Este repunte sugiere una mayor resiliencia de la actividad económica frente a los desafíos globales, y podría influir en las expectativas sobre la política monetaria del Riksbank. PIB de Suecia del tercer trimestre Real: +2,4%

Previsión: +1,6%

Anterior: +1,4% La lectura superior a la esperada del PIBdebería justificar una pausa en el ciclo de relajación monetaria del Riksbank, especialmente dado el inesperado aumento de tipos del 2% al 1,75% en septiembre.

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.