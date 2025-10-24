El PMI de EE.UU. por encima de lo esperado 📈 El euro cae

S&P Global EE.UU. PMI (octubre):

PMI compuesto : 54.8 (Anterior: 53.9)

PMI manufacturero : 52.2 (Esperado: 51.9, Anterior: 52)

PMI de servicios: 55.2 (Esperado: 53.5, Anterior: 54.2)

El PMI de octubre sorprendió al alza. Combinado con una inflación menor a la esperada, esto representa una señal muy fuerte de que la economía estadounidense está en mejor forma de lo anticipado.

Los datos del PMI muestran una recuperación en la actividad económica general, pero los servicios crecen bastante más que la manufactura.

Es importante destacar que los indicadores no solo superaron las expectativas, sino que dichas expectativas preveían una leve caída respecto al mes pasado.

No solo esa caída no se observó, sino que el PMI en realidad creció respecto al mes anterior. Es probable que el efecto riqueza derivado de los precios inflados de los activos, junto con la reciente baja en los costos de endeudamiento, hayan impulsado fuertemente el gasto de consumidores y empresas. Esta lectura señala una economía sólida, aunque eso no siempre es positivo para los mercados. Si el PMI hubiera sido ligeramente más bajo, habría dado a la Fed más motivos para relajar la política monetaria, lo que habría incrementado aún más el valor de los activos.

Pero una economía fuerte reduce la necesidad de estímulos, lo que hace que el mercado accionario caiga y que el dólar se fortalezca. El par EURUSD ya ha borrado la mayoría de sus ganancias tras el dato del IPC.

