El precio de la plata se desploma un 5%

Los factores clave incluyen la disminución del riesgo político en EE. UU., el renovado optimismo comercial entre EE. UU. y China, y una ruptura técnica de la línea de tendencia alcista acelerada.

La plata se desploma un 5,1%, cayendo por debajo del nivel de 50 dólares, registrando su mayor descenso diario desde abril.

La corrección se produce tras un período en el que circularon imágenes de colas frente a las tiendas físicas de lingotes, lo que sugiere un aumento del miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés) entre los clientes minoristas que no estaban familiarizados con los metales preciosos. La entrada de los inversores menos experimentados en un mercado se considera con frecuencia una señal contraria. Si bien los fundamentos subyacentes del mercado se mantienen sólidos, los retrocesos son habituales, especialmente cuando se alinean varios catalizadores:

Disminuye el riesgo político en EE. UU.: Es posible un acuerdo entre republicanos y demócratas a finales de esta semana, lo que allana el camino para que finalizar el cierre del gobierno estadounidense. Este avance eliminaría una capa de riesgo geopolítico del mercado.

Optimismo comercial: Donald Trump ha declarado que un acuerdo comercial con China será "magnífico" y planea reunirse con Xi Jinping en la cumbre de la APEC a finales de este mes.

Cambios en los inventarios del COMEX: Los inventarios de plata en el COMEX han comenzado a disminuir, una tendencia que podría indicar el regreso del metal a Londres.

La plata registra su mayor descenso diario desde abril Fuente: Bloomberg Finance LP

La caída de los inventarios de plata en COMEX podría significar una normalización de la situación en la bolsa y el regreso de parte del metal a Londres. Fuente: Bloomberg Finance LP

Precio de la plata

El precio retrocede significativamente, cayendo por debajo de los 50 dólares por onza. Además, se está rompiendo la línea de tendencia alcista acelerada, iniciada en la segunda quincena de septiembre. Si esta corrección se extiende más allá de una toma puntual de benficios, el siguiente nivel de soporte clave se sitúa en los 47 dólares por onza, coincidiendo con la media móvil de 30 días.

