El precio del crudo cae tras el alto el fuego en la Franja de Gaza 🛢️

Los precios del petróleo WTI registraron una caída cercana al 2 % el viernes.
El descenso se debió al acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que redujo el riesgo geopolítico y alivió las preocupaciones sobre posibles interrupciones en el suministro desde Oriente Medio.
El viernes, el precio del petróleo WTI cayó más de un 2 %, situándose en torno a los 59,90 USD por barril, su nivel más bajo desde mayo de este año. Esta caída se debió principalmente a la firma de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, que redujo el riesgo geopolítico y las probabilidades de interrupciones en el suministro de crudo desde Oriente Medio. El acuerdo incluye, entre otros puntos, la liberación de rehenes por parte de Hamás y la retirada de tropas israelíes de Gaza, lo que contribuyó a calmar el sentimiento del mercado.
A pesar de esta relajación de las tensiones, los inversores se mantienen cautelosos debido a desafíos estructurales en el mercado. En primer lugar, la OPEP+ está aumentando la producción, aunque a un ritmo más lento de lo previsto, lo que alivia parcialmente las preocupaciones sobre un exceso de oferta, sin llegar a disiparlas por completo.
En segundo lugar, persiste la incertidumbre sobre la demanda, especialmente vinculada al cierre parcial del gobierno estadounidense, que ya supera los 10 días. Este cierre prolongado afecta negativamente la economía de EE. UU., lo que podría traducirse en una menor demanda de combustible durante el invierno.
Como resultado, el mercado del WTI se encuentra equilibrando la disminución del riesgo geopolítico con la presión por sobreoferta y el debilitamiento de la demanda. Si no surgen nuevas tensiones o interrupciones en el suministro, podría esperarse una presión adicional a la baja sobre los precios del petróleo.
Fuente: xStation 5
