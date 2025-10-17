El precio del oro retrocede tras marcar un nuevo récord histórico

-
El oro retrocede levemente tras superar los 4.300 dólares por onza.
-
Las declaraciones de Trump calman parcialmente la tensión con China.
-
La búsqueda de refugio financiero y posibles recortes de tasas fortalecen al metal.
-
Oro en máximos históricos y corrección inmediata
El precio del oro cayó ligeramente este viernes después de haber alcanzado un nuevo máximo histórico, superando los 4.300 dólares por onza. La corrección se produjo tras declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que aplicar un arancel del 100% a productos chinos no sería sostenible.
El metal precioso llegó a tocar los 4.378 dólares por onza antes de retroceder un 0,4% hasta los 4.309,63 dólares. Por su parte, los contratos de futuros en Nueva York con entrega en diciembre registraron un avance del 0,4%, cerrando en 4.320,70 dólares.
Factores detrás del impulso del oro
Demanda de refugio en medio de tensiones comerciales
El oro acumula una ganancia semanal superior al 7%, impulsado por la creciente búsqueda de activos seguros ante la incertidumbre que genera la relación comercial entre Estados Unidos y China. Las expectativas de que la Reserva Federal recorte nuevamente las tasas de interés también ha reforzado la tendencia alcista del metal.
Calma temporal tras declaraciones de Trump
Los comentarios del mandatario estadounidense ayudaron a reducir el nerviosismo del mercado. Trump confirmó que la reunión con su par chino Xi Jinping sigue en pie, lo que generó un rebote en los principales índices bursátiles y alivió la tensión entre las dos mayores economías del mundo.
Perspectivas del oro en el contexto global
Contexto macroeconómico favorable
En lo que va del año, el oro ha subido más de un 60%. Esta alza se explica por un entorno de tasas de interés más bajas, políticas de desdolarización en varias economías emergentes y la intensa demanda de bancos centrales.
Fondos cotizados respaldan la tendencia
Además, se han observado masivas entradas de capital en fondos cotizados (ETF) respaldados por oro, lo que ha contribuido a fortalecer aún más su desempeño en los mercados internacionales.
Conclusión: ¿sigue siendo el oro el refugio por excelencia?
A pesar de la reciente corrección, el oro mantiene fundamentos sólidos que lo posicionan como el principal instrumento de cobertura frente a un entorno global marcado por la volatilidad financiera y la incertidumbre geopolítica.
