El precio del platino retrocede desde máximos

- El precio del plátino cae más de un 4%.
- El metal precioso firma una corrección defensiva tras batir máximos la semana pasada.
- El precio del plátino cae más de un 4%.
- El metal precioso firma una corrección defensiva tras batir máximos la semana pasada.
El precio del platino cae un 4,6% tras alcanzar un máximo histórico de 2.472 dólares la semana pasada. El metal precioso ha realizado una corrección defensiva. La caída encuentra soporte en el nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6% y actualmente cotiza cerca del cierre del 23 de diciembre.
El precio del platino frena sus subidas
Desde principios de diciembre hasta el inicio de la sesión de hoy, el precio del platino ha registrado un aumento récord del 50%. El indicador RSI ya se encontraba cerca de la zona de sobrecompra (70 puntos) al inicio del último repunte pronunciado, cuando los precios rozaban el máximo histórico (ATH) de ese momento, cerca de los 1.700 $ (zona amarilla). La preocupación por la sobrevaloración no impidió una mayor euforia. El impulso del plantino se vio animado por el optimismo sobre los metales preciosos, gracias a las expectativas de una mayor flexibilización monetaria. La bajada de los tipos de interés aumenta la liquidez del mercado, impulsando la demanda en general y reduciendo el coste de oportunidad de mantener materias primas frente a depósitos o bonos con intereses. En el caso específico del platino, la escasez juega un papel clave, resaltada por la fuerte demanda industrial (en particular de convertidores catalíticos para automóviles) y joyería.
El atractivo de los activos refugio no logra respaldar a los metales preciosos en esta recta final de año. Si bien las conversaciones entre Trump y Zelenski no produjeron avances concretos para la paz, la esperanzadora narrativa sobre el fin de la guerra y el acuerdo del 90% sobre el plan de paz son suficientes para que los inversores obtengan beneficios en los mercados sobrecomprados. Junto con el platino, el oro, la plata y el paladio también caen.
La liquidación de metales preciosos está respaldada por la estabilización de las expectativas en torno a la decisión de la Fed de enero (los mercados de swaps estiman una probabilidad de aproximadamente el 80% de que los tipos se mantengan sin cambios) y la cautela ante la publicación de las actas de la Fed de mañana. Sin embargo, el platino enfrenta presiones de oferta que se espera que se normalicen tras años de déficit en 2026. El informe WPIC de noviembre señaló un consumo industrial ligeramente menor en sectores clave (catalizadores y joyería), y las caídas más pronunciadas del paladio podrían alentar aún más a los fabricantes a sustituir el platino por una alternativa más económica.
Gráfico del día: Plata (31.12.2025)
Platino cae 7,5% por alza de márgenes COMEX
Resumen diario: Rebote de metales, la Fed aún contempla recortes
El cobre extiende su racha más larga desde 2017 en medio de estrés de oferta
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.