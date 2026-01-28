El S&P 500 cerca de máximos históricos antes de la Fed. ¿Apoyarán las grandes tecnológicas el impulso?

La valoración del índice es exigente (PER 22,1), pero el crecimiento de beneficios de doble dígito esperado para 2026 respalda la prima actual.

El mercado espera un crecimiento del BPA del +8,2% interanual para el S&P 500, con los Mag7 proyectando un avance cercano al +20%.

Tres de los cinco mayores contribuyentes al crecimiento de beneficios del S&P 500 en Q4 2025 pertenecen a los “Magnificent 7”.

El S&P 500 marca máximos históricos antes de la decisión de la Fed, con volatilidad elevada prevista por los resultados de Big Tech.

El S&P 500 se preparan para la decisión de la Fed programada para las 18:00 GMT. Esta semana, cuatro compañías de los “Magnificent 7” publicarán resultados del cuarto trimestre: Meta Platforms y Microsoft (ambas tras el cierre de la sesión estadounidense de hoy), así como Apple y Tesla. Este contexto sugiere que el US500 podría experimentar una volatilidad elevada —en ambas direcciones.

Fuente: xStation5

¿Qué ocurre con los resultados de las Big Tech?

Tras el cierre de EE. UU. de hoy, dos de los principales gigantes tecnológicos estadounidenses —Microsoft y Meta Platforms— publicarán resultados. Las expectativas del mercado son elevadas.

En los últimos trimestres, los llamados “Magnificent 7” han sido a menudo algunos de los mayores impulsores del crecimiento interanual de beneficios del S&P 500 en su conjunto. La pregunta es: ¿cuántos de ellos se espera que figuren entre los cinco mayores contribuyentes al crecimiento de beneficios en el cuarto trimestre de 2025?

El consenso para el S&P 500 apunta a un crecimiento de beneficios combinado del +8,2% interanual en el Q4 2025. Si se confirma, sería el décimo trimestre consecutivo de crecimiento de beneficios para el índice.

Actualmente, las cinco compañías que más contribuyen al crecimiento interanual de beneficios del índice en el Q4 (ordenadas por contribución) son: Nvidia, Boeing, Alphabet (Google), Micron Technology y Microsoft.

Esto significa que tres de los cinco mayores contribuyentes al crecimiento de beneficios del Q4 pertenecen a los “Magnificent 7”: Nvidia, Alphabet y Microsoft, que publica hoy.

Boeing (fuera de los “Magnificent 7”) se beneficia principalmente de un efecto base favorable: hace un año la compañía registró una gran pérdida (incluyendo cargos y otros gastos reflejados en el BPA no GAAP).

De cara al futuro, los analistas esperan un crecimiento de beneficios de doble dígito en 2026 tanto para los “Magnificent 7” como para el resto del índice. Además, se proyecta que el crecimiento de los Mag7 se acelere hasta casi +23% interanual, frente al +12,1% del resto de compañías del S&P 500. Si estas estimaciones resultan precisas —o incluso ligeramente conservadoras— el índice podría ofrecer un rendimiento sólido este año.

El mercado descuenta al menos un crecimiento del BPA cercano al 20% para los Mag7 en el Q4 2025, frente a solo ~4% para las otras 493 compañías del S&P 500.



Fuente: FactSet Research

Según datos de FactSet a 23 de enero, alrededor del 13% de las compañías del S&P 500 han publicado resultados hasta ahora. El 75% superó las expectativas de BPA (sorpresa positiva), mientras que el 69% superó las expectativas de ingresos.

Revisiones de estimaciones: a 31 de diciembre, el mercado esperaba un crecimiento de beneficios del +8,3% interanual para el Q4; ahora es ligeramente inferior, +8,2%.

a 31 de diciembre, el mercado esperaba un crecimiento de beneficios del +8,3% interanual para el Q4; ahora es ligeramente inferior, +8,2%. Cuatro sectores tienen actualmente expectativas de beneficios más bajas que a finales de diciembre, debido a revisiones a la baja del BPA y sorpresas negativas.

tienen actualmente expectativas de beneficios más bajas que a finales de diciembre, debido a revisiones a la baja del BPA y sorpresas negativas. Guidance (Q1 2026): hasta ahora, seis compañías del S&P 500 han emitido guidance negativo de BPA para el Q1, mientras que cuatro han emitido guidance positivo.

hasta ahora, seis compañías del S&P 500 han emitido guidance negativo de BPA para el Q1, mientras que cuatro han emitido guidance positivo. Valoración: el PER adelantado a 12 meses del S&P 500 se sitúa en 22,1, por encima de la media a 5 años (20,0) y de la media a 10 años (18,8). El mercado está relativamente caro frente a la historia, pero el crecimiento de beneficios de doble dígito esperado para 2026 ofrece un argumento sólido para una “prima” en las valoraciones.

Fuente: FactSet Research