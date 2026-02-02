¿El S&P 500 como activo refugio?

Tras la apertura de Wall Street, la incertidumbre de los inversores aumenta, a pesar de que los principales índices cotizan en verde. El S&P 500 ha subido más de un 0,5%, mientras que el Nasdaq avanza alrededor de un 0,7%. La presión vendedora en el mercado de metales preciosos está repuntando, con el oro y la plata perdiendo valor significativamente, lo que demuestra que los activos refugio tradicionales están en crisis. Los inversores ahora recurren al dólar, buscando minimizar el riesgo ante la incertidumbre sobre la futura política monetaria y las perspectivas macroeconómicas.

Un factor que ha contribuido al repentino cambio de sentimiento es el nombramiento del nuevo presidente de la Reserva Federal, aunque no es la única razón de la actual corrección del mercado. La decisión coincidió con un mercado que anticipaba con fuerza un escenario de flexibilización monetaria, lo que convierte la noticia en un posible catalizador para la toma de beneficios. Al mismo tiempo, persiste la incertidumbre sobre la dirección política real que adoptará el nuevo presidente de la Fed y si adoptará una política más restrictiva o se alineará con las expectativas de la administración Trump, centrada en impulsar el crecimiento económico.

La incertidumbre en torno a las futuras decisiones de la Fed está respaldando al dólar y aumentando la presión sobre los activos sensibles a los tipos de interés. Esto es particularmente evidente en el mercado de metales preciosos, que ha experimentado una fuerte caída desde el viernes. El oro y la plata están perdiendo valor en respuesta a la fortaleza del dólar, el aumento de los rendimientos reales de los bonos y la liquidación de posiciones especulativas tras una fuerte tendencia alcista previa.

Los movimientos actuales del mercado reflejan una creciente incertidumbre y un cambio de los inversores hacia la protección del capital. No se trata de una huida clásica hacia los refugios tradicionales, sino más bien de un retorno selectivo al dólar y a la liquidez a la espera de una mayor claridad sobre la futura política monetaria y la relación entre la Fed y la administración gubernamental.

Noticias de empresas

Oracle (ORCL.US) anunció planes para recaudar hasta 50 000 millones de dólares en capital para financiar la expansión de su infraestructura en la nube y proyectos relacionados con la IA. Como parte de esta estrategia, la compañía ha firmado un acuerdo de distribución que le permite vender hasta 20 000 millones de dólares en acciones en el mercado y emitir bonos no gubernamentales. Este enfoque permite a Oracle recaudar fondos de forma gradual y flexible, en función de las necesidades de inversión y las condiciones del mercado. La noticia generó reacciones dispares, ya que los mercados percibieron tanto el potencial de un mayor crecimiento en los servicios en la nube como una mayor atención de los inversores al apalancamiento financiero y al impacto de la gran emisión de acciones en el precio de las acciones.

Disney (DIS.US) ha caído más de un 7 % tras la reacción negativa de los inversores a su último informe trimestral. Si bien la compañía superó las estimaciones de beneficios por acción y mostró sólidos resultados en sus segmentos de parques y streaming, los ingresos estuvieron ligeramente por debajo de las expectativas del mercado, y sus segmentos de televisión tradicional y televisión lineal siguen siendo débiles. Preocupaciones adicionales, como una disputa de distribución con YouTube TV que le costó a la compañía ingresos significativos, así como posibles menores ganancias en los próximos trimestres, han aumentado la incertidumbre de los inversores y provocado una fuerte caída de las acciones.

Las acciones de Perspective Therapeutics (CATX.US) subieron más del 10% hoy tras el anuncio de la compañía de una oferta pública de acciones ordinarias y warrants por un valor aproximado de 175 millones de dólares. Los fondos se utilizarán para impulsar el desarrollo clínico de candidatos radioterapéuticos, invertir en infraestructura de producción y apoyar los objetivos corporativos.

Las acciones de Palantir (PLTR.US) subieron más del 2% hoy. Tras el cierre de la jornada, la compañía publicará su informe trimestral, y los mercados esperan nuevamente que los resultados superen las estimaciones de los analistas.