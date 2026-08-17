El salto de los bonos japoneses pone al yen bajo presión

El rendimiento del bono del gobierno japonés a diez años tocó 2.93% en la sesión asiática, su nivel más alto desde septiembre de 1996, horas antes de que la Oficina del Gabinete reportara un crecimiento del segundo trimestre de 1.1% anualizado frente al 2.0% que esperaba el consenso, con un avance trimestral de apenas 0.3% contra 0.5% estimado, inversión de capital cayendo 1.2% y exportaciones netas aportando 0.5 puntos porcentuales apoyadas en la debilidad de la moneda, una combinación que rompe la relación que normalmente se enseña entre tasas y divisa, porque cuando el rendimiento local sube se supone que la moneda debe apreciarse al volverse más atractivo el activo doméstico, y en Japón está ocurriendo lo contrario, el bono se vende, el rendimiento sube y el yen sigue sin encontrar piso sostenido, lo que indica que el capital no está entrando a comprar tasa japonesa sino que está saliendo del riesgo japonés completo. La dimensión del movimiento se aprecia mejor en perspectiva larga, porque el mismo instrumento pagaba prácticamente cero en 2018, se mantuvo anclado ahí durante toda la etapa de control de la curva y desde 2022 lleva una pendiente ascendente ininterrumpida que ya lo puso cerca de tres puntos porcentuales, es decir que Japón está reprecionando en cuatro años lo que mantuvo congelado durante dos décadas.

Fuente: Tradingeconomics.

La diferencia entre un rendimiento que sube por crecimiento y uno que sube por prima de riesgo es exactamente lo que explica la presión sobre la moneda, porque en el primer caso el inversionista extranjero llega a capturar tasa real y necesita comprar yenes para hacerlo, mientras que en el segundo el rendimiento sube porque quien ya está adentro exige más compensación para quedarse, y ese movimiento no genera demanda de divisa, la destruye. Con la tasa de referencia del Banco de Japón en 1%, su nivel más alto en tres décadas, contra un deflactor del PIB de 2.6% interanual, la tasa real de política sigue siendo negativa, de modo que ni siquiera con el diez años en máximos de treinta años el ahorrador japonés obtiene un rendimiento que compense la pérdida de poder adquisitivo, y mientras eso no cambie el incentivo natural es seguir colocando capital afuera aunque el bono local pague más que antes.

El diferencial con Estados Unidos mantiene la presión sobre el yen

El diferencial contra Estados Unidos refuerza ese sesgo porque la tasa de la Reserva Federal se mantiene en el rango de 3.50% a 3.75%, lo que deja una brecha de más de dos puntos y medio contra el 1% japonés, y aun tomando el tramo largo la comparación sigue favoreciendo al dólar una vez descontado el costo de cobertura, así que el salto de los JGB reduce el diferencial en el margen sin llegar a invertir el flujo. Ese es el motivo por el cual los intentos de defender la moneda desde el mercado de contado terminan siendo temporales, el yen se debilitó por encima de 163 unidades por dólar hasta su nivel más flojo desde 1986 y eso obligó al Ministerio de Finanzas japonés a coordinarse con el Departamento del Tesoro estadounidense el 31 de julio en la primera operación conjunta entre ambos en décadas, con Japón movilizando cerca de 85 mil millones de dólares solo en los primeros dos días frente a una participación estadounidense mucho menor estimada entre 5 mil y 10 mil millones de dólares, operación que llevó al par de 163.99 a 157.40 en una sola sesión con un mínimo posterior en 155.23, y aun así, sin una segunda intervención de por medio, el mercado ya devolvió buena parte de ese movimiento con el dólar-yen consolidando entre 158.60 y 159.50, cerca de 159.10.

La razón de fondo es que una intervención cambiaria vende reservas para comprar la moneda propia sin tocar la causa del desequilibrio, que es el precio del dinero, de manera que compra niveles y compra tiempo pero no compra dirección, y ese tiempo termina consumiéndose cuando el mercado comprueba que la autoridad monetaria no acompaña con tasa. En el caso japonés el problema se agrava porque las reservas que se venden están invertidas en gran medida en deuda estadounidense, así que defender al yen implica presionar el mercado de Treasuries, lo que empuja al alza el rendimiento del dólar y regenera precisamente el diferencial que se estaba intentando combatir, un circuito que se retroalimenta y que explica por qué la operación de julio revirtió tan rápido pese a haber sido de las más grandes en tamaño de las últimas décadas.

La deuda pública añade presión sobre los bonos japoneses

El siguiente escalón de presión viene por el lado fiscal, porque Japón carga una deuda pública cercana a 230% del PIB y cada punto adicional de rendimiento encarece el servicio sobre un stock enorme, en un momento donde el gobierno de Sanae Takaichi sostiene una agenda de estímulo que el mercado interpreta como más gasto o menos ingreso, con el paquete aprobado en noviembre de 2025 por 21.3 billones de yenes y la propuesta de suspender el impuesto al consumo sobre alimentos con un costo estimado cercano a 5 billones de yenes anuales.

El tramo de treinta años es donde ese riesgo se cotiza con mayor claridad, porque pasó de operar cerca de 3.10% hacia septiembre de 2025 a moverse por arriba de 4% en agosto, con un máximo cercano a 4.20% en mayo y una serie de rebotes que siempre terminan encontrando compradores más arriba, de modo que el mercado no está corrigiendo un exceso puntual sino instalando un nivel estructuralmente más alto de prima de plazo. Cuando esa parte de la curva se empina por motivos fiscales el mensaje que recibe el inversionista global no es que Japón paga mejor sino que Japón se volvió más caro de financiar, y una divisa cuyo emisor enfrenta dudas sobre su trayectoria de deuda no se fortalece porque suba el cupón, se debilita junto con el bono, que es el patrón clásico de venta simultánea de deuda y moneda.

Fuente: Tradingeconomics.

De ahí que la subida de tasas que en teoría rescataría al yen sea también el mecanismo que puede terminar castigándolo, porque el Banco de Japón necesita apretar para cerrar el diferencial pero cada apretón traslada tensión al tramo largo, encarece el presupuesto, alimenta la duda fiscal y devuelve la presión al tipo de cambio por la puerta de atrás, todo esto sobre una economía que creció 0.3% trimestral con la inversión empresarial cayendo, donde parte del impulso vino de exportaciones netas que dependen del yen barato.

El mercado ya está poniendo un techo implícito a ese ciclo, porque si la actividad no aguanta el endurecimiento entonces las alzas descontadas son menos de las necesarias, y esa expectativa de un ciclo corto es lo que impide que el salto de los rendimientos se traduzca en apreciación sostenida de la moneda.

El propio Banco de Japón recortó en julio su previsión de inflación subyacente para el ejercicio 2026 a un rango de 2.4% a 2.7% desde el 2.8% a 3.0% de abril, con el índice al consumidor excluyendo alimentos frescos en 1.6% interanual en junio, lo que le quita justificación para acelerar aunque el yen lo esté pidiendo. Mantener la tasa quieta tampoco descomprime nada porque el canal principal de inflación en Japón es importado, la energía y una parte relevante de los alimentos se pagan en dólares, de modo que cada figura que se debilita el yen se traduce en costo directo para el hogar japonés, erosiona ingreso real, frena consumo y regresa como dato débil de actividad.

Análisis técnico del dólar-yen

En el gráfico diario del dólar-yen esa tensión se traduce en una estructura bastante limpia, porque el precio viene de un techo que mantuvo controlado el avance desde febrero de 2026 en la zona de 160, nivel que funcionó como resistencia durante meses hasta que fue superado en junio y permitió la extensión hasta 164, y tras el desplome provocado por la intervención el par regresó a probar ese mismo nivel desde abajo, cotizando alrededor de 159.50 con el RSI en 46.5, sin sobrecompra ni sobreventa que condicione el movimiento.

Mientras 160 siga conteniendo, el escenario más directo apunta a un retroceso hacia el soporte de 157.80, que es donde se detuvo la reacción posterior a la intervención, con 155.16 como referencia inferior en caso de que ese piso se pierda, y esa zona coincide justamente con los niveles donde el Ministerio de Finanzas mostró incomodidad. Del otro lado, una recuperación sostenida por arriba de 160 dejaría al par buscando de nuevo el máximo de 164, que es la referencia que activó la respuesta oficial en julio, con la extensión de 169.37 como objetivo técnico más lejano en caso de que ese máximo también quede atrás, escenario donde la probabilidad de una segunda intervención coordinada aumentaría de forma evidente.

Fuente: xStation5.

Hacia afuera la transmisión llega por el carry trade, ya que el yen funcionó durante años como la moneda de financiamiento más barata del mundo y con ese fondeo se compraron Treasuries, deuda emergente y activos de riesgo, así que rendimientos japoneses más altos reducen el margen de esa operación y pueden forzar su desarme, con el antecedente de agosto de 2024 cuando una subida del Banco de Japón combinada con datos débiles de empleo estadounidense hizo caer al Nikkei más de 12% en una sola sesión y restó alrededor de 3% al S&P 500. A eso se suma que Japón es el mayor tenedor extranjero de deuda pública estadounidense con más de 1.1 billones de dólares, y en la medida en que aseguradoras y fondos de pensiones japoneses puedan obtener rendimiento razonable en casa sin asumir riesgo cambiario ni pagar cobertura, la demanda marginal por Treasuries se debilita.

La reunión de septiembre del Banco de Japón queda como la siguiente prueba, no tanto por el nivel de la tasa sino por lo que comunique sobre el ritmo de reducción de compras de bonos, mientras las referencias operativas siguen siendo el diez años japonés alrededor de la zona de 2.90%, el tramo de treinta años por arriba de 4% como termómetro del riesgo fiscal y el rango de 157.80 a 160 en el dólar-yen, que es donde se define si el mercado vuelve a probar la voluntad de las autoridades.

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Raúl Ojeda Espino, Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.