El sentimiento de la Universidad de Michigan supera levemente las expectativas

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • La confianza del consumidor muestra señales de estabilización, pero la inflación de largo plazo mantiene a la Fed en una postura cautelosa.
El sentimiento del consumidor en EE. UU. mejoró de forma moderada en enero, con el índice general subiendo a 54 (vs 53,5 esperado), apoyado por una mejora en las condiciones actuales (52,4) y un leve avance en las expectativas del consumidor (55). Las expectativas de inflación fueron mixtas: la inflación a 1 año se mantuvo en 4,2%, mientras que la inflación a 5 años subió a 3,4% desde 3,2%.

Los datos de la Universidad de Míchigan resultaron ligeramente mejores que las expectativas del mercado. Todos los índices relacionados con la confianza del consumidor superaron lo esperado, con el crecimiento más destacado en las condiciones actuales.
