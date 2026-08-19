El Tesoro duplica sus recompras de bonos: ¿nuevo impulso para el oro?

El oro puede recibir un nuevo apoyo desde un lugar que, a primera vista, parece pertenecer exclusivamente al mercado de deuda. El Tesoro estadounidense ha anunciado que duplicará, como mínimo, el tamaño de sus recompras de bonos con vencimientos largos. A partir del 9 de septiembre, el importe máximo por operación pasará de 2.000 a al menos 4.000 millones de dólares en los segmentos de diez a veinte años y de veinte a treinta años. La medida estará vigente durante el resto del trimestre de financiación, hasta el 4 de noviembre. La pregunta es si esta intervención puede reducir las rentabilidades estadounidenses y convertirse en otro catalizador para el metal precioso.

El objetivo declarado no es estimular la economía, sino mejorar la liquidez. El Tesoro recompra emisiones antiguas, conocidas como bonos off-the-run, que suelen negociarse con menos facilidad que las referencias más recientes. Al retirarlas, reduce parte de la deuda menos líquida que permanece en los balances de bancos y operadores, facilita la intermediación y disminuye la prima exigida para negociar esos títulos. El aumento anunciado responde, según el propio Tesoro, al elevado volumen de ofertas recibidas en las operaciones de vencimientos largos.

Cómo las recompras de bonos pueden afectar al oro

El primer canal hacia el oro pasa por las rentabilidades. Cuando el Tesoro aumenta su demanda de bonos, sus precios pueden subir y sus rendimientos bajar, especialmente en los vencimientos directamente afectados. El oro no genera intereses, por lo que su principal competidor no es solamente el bono nominal, sino la rentabilidad real que ofrece una vez descontada la inflación esperada. Si las recompras reducen los rendimientos reales, mantener oro tiene un coste de oportunidad menor y el metal gana atractivo frente a la deuda pública.

No obstante, el tamaño del programa debe ponerse en contexto. Antes del nuevo anuncio, el Tesoro contemplaba recomprar durante el trimestre hasta 38.000 millones de dólares en emisiones antiguas para mejorar la liquidez y otros 25.000 millones en vencimientos de uno a veinticuatro meses por motivos de gestión de caja. Al mismo tiempo, mantiene sus subastas regulares y continúa emitiendo nueva deuda para financiar al Gobierno.

Por qué las recompras del Tesoro no son una expansión cuantitativa

Por eso estas operaciones no deben confundirse con una expansión cuantitativa de la Reserva Federal. En una QE, el banco central crea reservas y amplía su balance para comprar activos. En una recompra del Tesoro, el Gobierno retira determinados bonos, pero normalmente financia la operación mediante sus recursos de caja o con nuevas emisiones. No desaparece necesariamente deuda del sistema ni se produce una creación monetaria permanente. En términos sencillos, se parece más a cambiar billetes viejos y difíciles de negociar por otros nuevos que a encender la impresora.

La diferencia no impide que exista un efecto favorable para el oro. Los inversores que venden los bonos reciben efectivo y pueden reinvertirlo en otras emisiones, acciones, materias primas o metales preciosos. Además, al liberar capacidad en los balances de los intermediarios, las recompras pueden mejorar las condiciones generales de financiación. El efecto será limitado si cada dólar utilizado queda inmediatamente compensado por nueva deuda, pero puede ser relevante cuando coincide con una reducción de las rentabilidades y una mayor disposición a asumir riesgo.

El dólar como segundo canal hacia el oro

El segundo canal es el dólar. Una caída de los rendimientos estadounidenses puede reducir la ventaja de rentabilidad que ofrece la moneda frente a otras divisas. Si el dólar se debilita, el oro resulta más asequible para los compradores que operan en euros, yuanes o yenes. La combinación de menores tipos reales y un dólar más débil ha sido históricamente uno de los entornos más favorables para el metal.

Las dudas fiscales también pueden favorecer al oro

Existe también una lectura fiscal menos positiva. Estados Unidos necesita colocar grandes cantidades de deuda mientras el coste de los intereses continúa presionando las cuentas públicas. Si el mercado interpreta que las recompras pretenden contener artificialmente las rentabilidades del tramo largo o facilitar una emisión cada vez mayor, podrían aumentar las dudas sobre la sostenibilidad fiscal. En ese escenario, el oro recibiría demanda no solo por la caída de los rendimientos, sino también por su función como activo monetario sin riesgo de contraparte.

Qué podría neutralizar el impulso para el oro

Sin embargo, la operación también puede producir el efecto contrario. Si las recompras mejoran la profundidad del mercado, reducen la volatilidad y restauran la confianza en la deuda estadounidense, el dólar podría mantenerse firme y disminuir la necesidad de buscar protección en el oro. Además, si el Tesoro compensa las compras con una emisión abundante de nuevos bonos, la oferta total puede mantener elevadas las rentabilidades y neutralizar buena parte del impulso inicial.

El rendimiento real será la clave para el oro

La clave estará en observar el rendimiento real, no únicamente el nominal. Una caída del bono a diez o treinta años será favorable para el oro si los rendimientos reales también descienden. Si las rentabilidades nominales bajan porque se reducen todavía más las expectativas de inflación, el efecto puede ser mucho menor. También deberán vigilarse el índice dólar, las expectativas de inflación y la respuesta de las subastas posteriores a septiembre.

¿Puede la recompra de bonos convertirse en un nuevo impulso para el oro?

La ampliación de las recompras crea, por tanto, un contexto potencialmente favorable para el oro, pero no constituye por sí sola una garantía de continuidad alcista. El escenario más constructivo combinaría menores rendimientos reales, debilitamiento del dólar y persistencia de las preocupaciones fiscales. Si esas tres piezas aparecen al mismo tiempo, una medida diseñada para reparar la liquidez de los bonos podría terminar reforzando precisamente al activo que compite con ellos. Si no aparecen, la recompra quedará como una operación técnica de gestión de deuda. El mercado no comprará la etiqueta; comprará sus consecuencias.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.