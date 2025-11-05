El tipo de cambio en Chile se estabiliza alrededor de $945 gracias al cobre y señales externas

China proyecta un fuerte crecimiento, lo que respalda la demanda de commodities clave para Chile.

El precio del cobre y datos laborales moderados en EE. UU. contribuyen a estabilizar el tipo de cambio.

El peso chileno muestra fortaleza y se mantiene en torno a $945 por dólar , con una leve tendencia bajista.

Comportamiento reciente del tipo de cambio en Chile

El tipo de cambio en Chile se ha mantenido en niveles cercanos a los $945 por dólar, con una variación bajista de apenas 0,14 %. Pese a esta leve caída, la estructura técnica sigue siendo alcista, según los movimientos observados desde inicios de semana.

Esta estabilidad ha sido respaldada por la apreciación del cobre, principal producto de exportación chileno, que ha limitado presiones adicionales sobre el peso chileno.

Factores internacionales: empleo en EE. UU. y PMI de servicios

Desde Estados Unidos llegaron cifras mixtas en el ámbito laboral. Durante octubre, el sector privado creó 42.000 nuevos empleos, con énfasis en el sector servicios. En contraste, la manufactura y algunos rubros de servicios siguen mostrando signos de contracción.

Los salarios permanecieron estables, lo que apunta a un mercado laboral en equilibrio. Este panorama reduce las probabilidades de medidas agresivas por parte de la Reserva Federal, lo cual favorece a monedas emergentes como el peso chileno.

Además, el índice PMI de servicios del ISM subió hasta 52,4 puntos, su mayor expansión desde febrero, impulsado por una mayor actividad empresarial y nuevos pedidos. Sin embargo, el componente de empleo continúa mostrando debilidad, lo que introduce cierto grado de cautela en los mercados.

China como respaldo del cobre y estabilidad cambiaria

En Asia, el foco está puesto en China, donde las autoridades proyectan que el país superará los 170 billones de yuanes en actividad económica durante los próximos cinco años. Esta perspectiva reafirma su compromiso con la apertura comercial y su posición como mercado clave para empresas globales.

Para Chile, esto representa una señal positiva, ya que China es uno de los principales destinos del cobre nacional. La demanda proyectada sostiene los precios del metal, lo que a su vez fortalece el peso chileno.

Perspectivas para el tipo de cambio a corto plazo

El peso chileno se muestra resiliente frente al dólar, y todo indica que las variaciones en el corto plazo serán acotadas. La firmeza del precio del cobre, junto con un entorno macroeconómico internacional más moderado y el crecimiento sostenido de China, sugiere que cualquier debilitamiento será transitorio.

No se esperan movimientos abruptos en los próximos días, aunque el mercado estará atento a nuevos datos macroeconómicos que puedan alterar el equilibrio actual.