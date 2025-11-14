El trigo registra una caída tras un informe WASDE superior a lo esperado

Los futuros de trigo en el CBOT están registrando una fuerte caída hoy tras la publicación del informe WASDE del USDA, que mostró inventarios finales significativamente superiores a lo esperado, en 901 millones de bushels, frente a los 869 millones proyectados.
Los inventarios de maíz estuvieron en línea con las expectativas, mientras que los inventarios de soja fueron ligeramente inferiores (290 millones vs. 302 millones estimados).
El trigo mantiene su tendencia bajista de largo plazo; los compradores no lograron superar la resistencia clave cerca de 550, y el camino de menor resistencia continúa siendo a la baja.
