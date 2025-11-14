Leer más
15:56 · 14 de noviembre de 2025

El trigo registra una caída tras un informe WASDE superior a lo esperado

WHEAT
Mat. Primas
-
-

Los futuros de trigo en el CBOT están registrando una fuerte caída hoy tras la publicación del informe WASDE del USDA, que mostró inventarios finales significativamente superiores a lo esperado, en 901 millones de bushels, frente a los 869 millones proyectados.

Los inventarios de maíz estuvieron en línea con las expectativas, mientras que los inventarios de soja fueron ligeramente inferiores (290 millones vs. 302 millones estimados).

Fuente: xStation5

El trigo mantiene su tendencia bajista de largo plazo; los compradores no lograron superar la resistencia clave cerca de 550, y el camino de menor resistencia continúa siendo a la baja.

Fuente: xStation5

_______

Si deseas operar tendencias técnicas en materias primas como el trigo, abre tu cuenta real en XTB y accede a herramientas avanzadas para análisis y ejecución:Abre tu cuenta real de XTB aquí

14 de noviembre de 2025, 13:44

3 mercados a seguir la próxima semana (14.11.2025)
14 de noviembre de 2025, 13:35

El gas natural registra un leve alza tras el informe de variación de inventarios de la EIA
14 de noviembre de 2025, 13:31

Apertura en EE. UU: el Nasdaq 100 intenta un rebote 🗽 Las acciones de Micron se acercan a máximos históricos 📈
14 de noviembre de 2025, 11:18

🔒CIERRE SEMANAL DE MERCADOS (14.11.2025)

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.