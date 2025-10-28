El trigo sube ante rumores de compras chinas y expectativas de distensión comercial EE. UU.–China

Los precios del trigo recibieron un impulso de corta duración esta semana debido a rumores de que China estaría interesada en adquirir envíos de trigo estadounidense, posiblemente un cargamento de trigo blanco. El solo rumor fue suficiente para impulsar los futuros al alza, aunque los analistas rápidamente cuestionaron su credibilidad. Hasta ahora, no ha habido confirmación oficial, y dado que el USDA no puede publicar informes de “ventas flash” durante el cierre del gobierno, el mercado permanece a oscuras. Además, no disponemos de los datos de Compromiso de los Traders (COT) de la CFTC por el mismo motivo.

En el contexto más amplio del complejo de granos, la atención se centró en la geopolítica, tras conocerse que el presidente Trump se reunirá con el presidente chino Xi Jinping este jueves durante su gira por Asia. Los traders ven esto como un posible punto de inflexión, e incluso como el comienzo de una posible distensión comercial entre EE. UU. y China. Los optimistas esperan que las conversaciones abran el camino para que la demanda china regrese a productos agrícolas estadounidenses, como la soja y quizás también el trigo. Sin embargo, muchos siguen siendo escépticos, y desde Price Futures Group comentaron que, de hecho, “las tensiones entre EE. UU. y China parecen estar empeorando, no mejorando.”

Los últimos datos del USDA (previos al cese de reportes) mostraron envíos de exportación de trigo de 258.543 toneladas métricas para la semana que terminó el 23 de octubre, lo que representa una caída del 47,6% respecto a la semana anterior y un 12% menos que el año pasado. Los principales destinos fueron:

Corea del Sur (109.639 TM)

Vietnam (46.079 TM)

Japón (33.899 TM)

A pesar de esta caída semanal, las exportaciones acumuladas en la campaña 2025/26 suman 11,46 MMT, lo que representa un aumento del 19,4% interanual, lo cual respalda a largo plazo los precios del trigo estadounidense. Los analistas de BBH señalaron que, aunque el progreso en la lucha contra la inflación se ha estancado, la Fed podría adoptar un tono más moderado hacia fin de año, lo cual debilitaría al dólar — un cambio que podría ser positivo para los granos denominados en dólares.

Desarrollo de cultivos a nivel global

Francia: La siembra de trigo avanzó al 57% completado al 20 de octubre , un salto de 30 puntos porcentuales en una sola semana (FranceAgriMer).

Turquía: El organismo de estadísticas redujo su estimación de producción de trigo para 2025 a 17,9 MMT , 1,7 MMT menos que el pronóstico anterior.

Argentina: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la cosecha de trigo está completada en un 5%, marcando el inicio de lo que podría ser otra campaña sensible al clima en Sudamérica.

El mercado de trigo sigue atrapado entre rumores y fundamentos reales. Los traders siguen de cerca tres historias clave:

Si el interés de compra por parte de China se traduce en una demanda real, El resultado de la cumbre entre Trump y Xi Jinping, Los cambios macroeconómicos en la política monetaria de EE. UU. y la tendencia del dólar.

TRIGO (intervalo D1)

El trigo salta desde mínimos de varios años, superando la zona de resistencia de la EMA50 (línea naranja).

Fuente: xStation5

________

📣 Seguimos de cerca el mercado de materias primas.

Abrí tu cuenta hoy y operá con trigo, soja, café y mucho más con spreads competitivos y análisis diario.

👉 Abrí tu cuenta ahora y accedé al mercado global.