El USDCAD sube tras publicación del IPC en línea con las expectativas 📌

08:30 AM GMT-4, Canadá – Datos de inflación de julio:

IPC recortado (Trimmed CPI): actual 3.0% a/a ; previsión 3.0% a/a ; anterior 3.0% a/a

IPC general (CPI): actual 1.7% a/a ; previsión 1.7% a/a ; anterior 1.9% a/a

IPC mediano (Median CPI): actual 3.1% a/a ; previsión 3.1% a/a ; anterior 3.0% a/a

IPC común (Common CPI): actual 2.6% a/a ; previsión 2.7% a/a ; anterior 2.6% a/a

IPC subyacente (Core CPI): actual 2.6% a/a ; anterior 2.7% a/a

IPC subyacente (Core CPI): actual 0.1% m/m; previsión 0.4% m/m; anterior 0.1% m/m

La inflación en Canadá se desaceleró a 1.7% a/a en julio (desde 1.9% en junio) y aumentó 0.3% m/m (+0.1% desestacionalizado), impulsada principalmente por una caída de 16.1% a/a en los precios de la gasolina. Excluyendo gasolina, la inflación se mantuvo en 2.5%.

Los factores compensatorios provinieron de vivienda (+3.0% a/a, alquiler +5.1%, crecimiento de intereses hipotecarios moderándose) y alimentos (+3.4% a/a), mientras que el gas natural cayó menos (-7.3% vs -14.1% en junio).

A nivel regional, la mayoría de las provincias mostraron una desaceleración, aunque Terranova y Labrador registraron una inflación más rápida debido al aumento de los precios de la electricidad.

Fuente: xStation5.

