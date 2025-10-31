Informe de inflación preliminar en Francia

- La inflación al consumidor se mantiene en línea con lo esperado en Francia
El dato preliminar de inflación de Francia en octubre muestra una estabilización de precios. El IPC aumentó un 0,1% intermensual y alcanzó el 1,0% interanual. El IPCA anual descendió hasta el 0,9%. La inflación de precios al productor (IPP) en septiembre aumentó hasta el 0,3% intermensual y el 0,5% interanual, recuperándose tras las caídas anteriores. Los datos indican una presión inflacionista moderada y no prevén grandes sorpresas para el mercado. Tres de las cuatro lecturas principales de la inflación en Francia finalizan en línea de lo esperado. Únicamente el IPCA interanual resulta 1 décima por encima de lo previsto.
Inflación preliminar del consumidor del mes de octubre en Francia
- IPC mensual: real 0,1% (previsión 0,1%; anterior: -1%).
- IPCA mensual: real 0,1% (previsión 0,1%; anterior: -1,1%).
- IPC interanual: real 1,0% (previsión 1,0%; anterior: 1,2%).
- IPCA interanual: real 0,9% (previsión 1,0%; anterior: 1,1%).
Índice de Precios al Productor de septiembre en Francia
- Mensual: real 0,3% (anterior: -0,2%).
- Interanual: real 0,5% (anterior: 0,1%).
