El yen japonés estable pese a caída del PIB y preocupaciones fiscales en Japón

- La economía japonesa se contrajo 0,4% en el tercer trimestre, afectada por aranceles de EE. UU. y menor demanda interna.
- Los mercados reaccionaron más a las preocupaciones fiscales que al dato de PIB, con alza en los rendimientos de bonos a largo plazo.
- El yen japonés se mantiene estable frente a las divisas del G10, mientras el Nikkei 225 retrocede 0,28%.
La economía de Japón se contrajo en el tercer trimestre por primera vez en seis periodos, con una caída del 0,4% trimestral (−1,8% anualizado). Este retroceso se atribuye a los aranceles impuestos por EE. UU., que afectaron a las exportaciones, mientras que nuevas regulaciones en el sector de la vivienda debilitaron la demanda. Aunque la desaceleración fue más leve de lo previsto, ha aumentado la presión sobre los responsables de política económica para lanzar un nuevo paquete fiscal —potencialmente superior a 17 billones de yenes— orientado a apoyar a los hogares y sectores clave.
Al mismo tiempo, la producción industrial de septiembre sorprendió al alza, y la inversión de capital se mantuvo resiliente, lo que sugiere que los fundamentos del crecimiento no se están desmoronando. Sin embargo, destaca la caída del sentimiento empresarial en el sector industrial, que se aleja notablemente del repunte global observado en los últimos meses.
El Banco de Japón mantiene una postura prudente: la inflación subyacente sigue por debajo del objetivo, el gobernador Ueda subraya la necesidad de actuar con paciencia, y varios asesores gubernamentales sostienen que las subidas de tasas deberían postergarse hasta la primavera de 2026.
Los mercados financieros reaccionaron con mayor fuerza ante las preocupaciones fiscales que frente al dato del PIB. Los rendimientos de los bonos gubernamentales a largo plazo subieron con fuerza —el rendimiento de los bonos a 20 años alcanzó niveles no vistos desde 1999—, y el mercado ha adoptado una postura más cautelosa ante una emisión de deuda de tal magnitud. Las inquietudes sobre una mayor oferta de bonos, el aumento de la prima de riesgo fiscal y el tamaño del paquete de estímulo presionaron a la baja los precios de los bonos a largo plazo. Por ahora, no se observa una reacción significativa en el mercado de divisas: el yen registra una variación mínima de entre 0,00% y 0,10% frente a las divisas del G10, mientras que el índice Nikkei 225 cae moderadamente un 0,28%.
