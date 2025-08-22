Leer más

El Yen se debilita pese a al aumento de inflación en Japón

05:19 22 de agosto de 2025

El yen japonés se encuentra entre las monedas más débiles hoy, a pesar de la publicación de una inflación subyacente ligeramente superior. El USD/JPY sube un 0,20%.

En julio, la inflación subyacente en Japón se mantuvo muy por encima del objetivo del Banco de Japón (BOJ). Los precios al consumidor, excluyendo alimentos frescos, aumentaron un 3,1% interanual (frente al 3,0% previsto y el 3,3% anterior), mientras que el indicador más amplio, que excluye alimentos y energía, se mantuvo en el 3,4% interanual. Los precios de la energía cayeron un 0,3% interanual (la primera caída desde marzo de 2024), pero la inflación alimentaria se mantuvo elevada: los alimentos procesados ​​subieron un 8,3% y el arroz un 90,7% interanual (ligeramente menos que en junio). La persistente presión sobre los precios, especialmente sobre los productos básicos, está afectando a los hogares y alimenta la especulación de que el BOJ podría subir los tipos de interés ya en octubre.

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Algunos economistas incluso señalan el riesgo de una mayor inflación en los próximos meses. Según las encuestas, el 63% de los economistas esperan que el BOJ aumente la tasa de política monetaria del 0,50% a al menos el 0,75% a finales de 2025, lo que marca un claro aumento de las expectativas en comparación con los meses anteriores.


 

 

Fuente: XStation

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

12.09.2025
20:49

Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras...

 19:04

Dólar hoy: el peso mexicano se mantiene estable en medio de cautela global

El dólar en México anota un avance intradía del 0,1%, con el tipo de cambio fluctuando entre un mínimo de 18.45 y un máximo...

 18:24

Las acciones de Pfizer y Moderna caen tras reportes en The Washington Post 📉

De acuerdo con The Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra la COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.