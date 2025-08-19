Leer más

Empresas de cobre en EE. UU. elevan precios tras alivio arancelario

12:59 19 de agosto de 2025

Los principales fabricantes de cables eléctricos en Estados Unidos han comenzado a aplicar incrementos de precios apenas semanas después de que el presidente Donald Trump anunciara la exención de aranceles a las importaciones de cobre sin procesar.

Hilos de cobre
 

 

La medida fijó un arancel del 50% únicamente para productos manufacturados que contienen cobre, como alambres y cables, y no para el cobre refinado básico, lo que alivió los costos de adquisición del metal para compañías nacionales como Southwire y Cerrowire, mientras que encareció la competencia internacional que exporta productos terminados a EE. UU.

Estrategia empresarial: subidas de precios

No obstante, a pesar de beneficiarse de menores costos de materia prima, estas compañías han decidido trasladar incrementos a sus clientesSouthwire y Cerro Wire, propiedad de Berkshire Hathaway, anunciaron recientemente subidas del 5% en una amplia gama de productos de alambre de cobre, de acuerdo con la hoja actualizada de Copper Building Wire.

Esto sugiere que los consumidores estadounidenses podrían terminar pagando más incluso en un contexto en el que los precios globales del cobre muestran una tendencia a la baja.

Lista de precios de southwire

 

 

 

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

