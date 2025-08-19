Empresas de cobre en EE. UU. elevan precios tras alivio arancelario

Los principales fabricantes de cables eléctricos en Estados Unidos han comenzado a aplicar incrementos de precios apenas semanas después de que el presidente Donald Trump anunciara la exención de aranceles a las importaciones de cobre sin procesar.
La medida fijó un arancel del 50% únicamente para productos manufacturados que contienen cobre, como alambres y cables, y no para el cobre refinado básico, lo que alivió los costos de adquisición del metal para compañías nacionales como Southwire y Cerrowire, mientras que encareció la competencia internacional que exporta productos terminados a EE. UU.
Estrategia empresarial: subidas de precios
No obstante, a pesar de beneficiarse de menores costos de materia prima, estas compañías han decidido trasladar incrementos a sus clientes. Southwire y Cerro Wire, propiedad de Berkshire Hathaway, anunciaron recientemente subidas del 5% en una amplia gama de productos de alambre de cobre, de acuerdo con la hoja actualizada de Copper Building Wire.
Esto sugiere que los consumidores estadounidenses podrían terminar pagando más incluso en un contexto en el que los precios globales del cobre muestran una tendencia a la baja.
