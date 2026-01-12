Empresas de defensa en 2026: ¿quiénes pueden ganar y quiénes pueden perder?

Trump apunta a la producción de armamento: ¿hay motivos para preocuparse?

Dentro de la administración presidencial de Estados Unidos está creciendo el malestar hacia otra industria que hasta ahora había sido tratada como prioritaria, casi como una “vaca sagrada”. El conflicto involucra al presidente Donald Trump y a varios altos mandos militares, incluido el Secretario de la Marina. La atención en la Casa Blanca y el Pentágono se ha centrado en la práctica de recompras de acciones por parte de los contratistas de defensa, en lugar de realizar inversiones de capital. Desde el gobierno se sugiere que las empresas están asignando mal su capital.

Los “tres grandes” de la industria de defensa estadounidense (Raytheon, Lockheed Martin y Northrop Grumman) han destinado sumas excepcionalmente elevadas a recompras de acciones. Entre 2022 y 2024, esto ascendió a casi USD 40.000 millones.

Este mecanismo suele ser el preferido para distribuir beneficios a los accionistas por sus ventajas fiscales. Los dividendos tributan de inmediato como ingreso, mientras que las recompras difieren la carga fiscal hasta que las acciones se venden, momento en el que solo se paga impuesto sobre la ganancia de capital. Sin embargo, aquí surge un conflicto de intereses serio: los intereses de las empresas y de los accionistas no coinciden con el interés nacional. Maximizar la producción no implica maximizar beneficios y, en muchos casos, ocurre lo contrario. En mercados con altas barreras de entrada, la escasez permite a las compañías ganar más produciendo menos de lo que podrían. Esta situación, sin embargo, no sirve a los intereses del gobierno estadounidense.

A pesar de los beneficios récord obtenidos entre 2022 y 2024 (impulsados por la guerra en Ucrania), una serie de conflictos en Medio Oriente y programas más o menos exitosos para modernizar o expandir las fuerzas armadas de EE. UU.— el sector sigue enfrentando fallas persistentes, reporta retrasos recurrentes y excede de manera habitual unos presupuestos ya de por sí enormes.

En promedio, en los últimos años:

Lockheed Martin destinó hasta el 70% de su beneficio neto a recompras.

RTX Corp. alrededor del 80%.

Northrop Grumman cerca del 45%.

Estas cifras no incluyen dividendos, que representan otro canal relevante y separado de remuneración al accionista. Desde la óptica del Pentágono, los montos son enormes y la dirección de los flujos de caja resulta preocupante.

El gobierno de EE. UU. sostiene que, ante niveles de producción decepcionantes y retrasos constantes, ese capital debería destinarse a ampliar líneas de producción, I+D y salarios. Aunque a primera vista un cambio tan drástico en la política de remuneración al accionista parece ir contra sus intereses y podría presionar las valuaciones, a largo plazo las propias compañías podrían beneficiarse. El abandono y la falta de inversión en las grandes firmas han alcanzado niveles que amenazan su continuidad y crecimiento.

Cabe recordar, no obstante, que esta política no es unilateral. Días después de anunciar su intención de revisar dividendos y recompras, Trump también insinuó un aumento radical del gasto en defensa. Falta ver si esta estrategia de “zanahoria y garrote” será efectiva.

El complejo militar-industrial de EE. UU.

Las valuaciones de las empresas de defensa estadounidenses reflejan problemas estructurales tanto de la industria como del país. Han quedado rezagadas frente al mercado general y muy por detrás de sus pares europeas. ¿Qué explica esta divergencia y cómo podría influir un cambio de política pública?

Las compañías de defensa de EE. UU. y entidades relacionadas (como Boeing, Texas Instruments y General Dynamics) son firmas que, por decisión propia, han perdido parte de su base industrial y de capital humano. La disciplina y la cultura de gestión que las construyeron se han erosionado. Además, operan cada vez más en un entorno de infraestructura descuidada y cadenas de suministro inestables. Como resultado, tanto inversores como el propio gobierno miran al sector con creciente escepticismo. Contratistas en los que se han invertido cientos de miles de millones en los últimos 15 años no logran cubrir ni las necesidades básicas de las Fuerzas Armadas.

Mientras tanto, sus pares europeos están multiplicando capacidad productiva y formando nuevos consorcios para desarrollar sistemas sucesivos, pese a altos costos energéticos y laborales y acceso limitado a materias primas. ¿Por qué EE. UU., pese a condiciones aparentemente favorables, no logra reconstruir su base industrial de defensa?

Uno de los problemas más citados es la “falta de mano de obra”. Sin ingenieros experimentados y técnicos calificados, expandir o incluso mantener la producción es imposible. Sin embargo, el núcleo del problema es más profundo: hoy hay más ingenieros desempleados (o graduados en general) que en cualquier otro momento registrado. Aun así, la dirección corporativa presiona por reformas migratorias para atraer supuestos especialistas del exterior.

Esto no es una solución. El trabajo en programas militares exige acceso a materiales con distintos niveles de clasificación, y obtener habilitaciones de seguridad es un proceso largo y complejo, incluso para ciudadanos estadounidenses. Boeing llevó esta estrategia al extremo, apoyándose en su exposición a la aviación civil, donde no se requieren esas habilitaciones. Las consecuencias se reflejan tanto en su valuación como en la lista de desastres aéreos recientes. Estas empresas podrían reclutar y capacitar ingenieros disponibles en el mercado, pero no lo hacen por disfunciones profundas y estructuras cerradas, generando pérdidas no solo para el presupuesto público, sino también para los accionistas.

Infraestructura, energía y un desafío estratégico mayor

Un segundo grupo de problemas es aún más complejo. La desindustrialización, la desregulación, la externalización y la privatización han permitido que grandes partes de la infraestructura logística e industrial se deterioren, con capacidades técnicas parcialmente perdidas.

Sin años de inversión sostenida y bien diseñada, es imposible cerrar estas brechas. Hoy, pese a su superioridad naval y aérea, EE. UU. podría enfrentarse en pocos años a una guerra de desgaste contra un adversario que controla más del 50% de la capacidad global de construcción naval (China).

Además, si avanzan los planes de expansión de centros de datos, EE. UU. podría enfrentar una crisis energética comparable (o mayor) a la europea. Las empresas de defensa y sus proveedores competirán por energía con las tecnológicas, un escenario potencialmente desastroso para todos.

Debilidad histórica a ventaja competitiva

Es momento de mirar a los fabricantes europeos. La diferencia de valuaciones no se explica solo por la cercanía a la amenaza rusa o por errores de la industria estadounidense.

El éxito europeo se apoya en algo que antes se consideraba una debilidad: casi todos los países mantuvieron parte de su capacidad doméstica de producción militar incluso en períodos de bajo gasto. Esto creó un mosaico de empresas pequeñas, eficientes y altamente especializadas, junto a conglomerados industriales con historia desde el siglo XIX.

En EE. UU., el proceso fue inverso: los pequeños contratistas se consolidaron en pocas corporaciones “demasiado grandes para caer”. Hoy, en Europa, las empresas cooperan cuando deben y compiten cuando pueden, impulsando productividad y capacidades. El mercado único y la infraestructura permiten escalar producción pese a altos costos.

¿Quo Vadis o Para Bellum?

¿Quién, entonces, se beneficia de las tendencias que actualmente se desarrollan, y es posible que existan oportunidades de inversión a ambos lados del Atlántico? Invertir en proveedores de defensa es difícil, a pesar de los retornos sobresalientes y de unos fundamentos sólidos. Invertir en fabricantes europeos es aún más desafiante. Por un lado, la mayoría de los líderes del mercado de la UE ya cotizan a niveles muy elevados, a menudo con ratios P/E de tres dígitos. Por otro lado, estas compañías están sujetas a ventas masivas regulares y totalmente injustificadas, desencadenadas por “negociaciones de paz” carentes de sentido que (independientemente de su resultado) no alteran en nada los fundamentos corporativos. Aun así, existen empresas europeas que el mercado ha ignorado en gran medida, pese a que no debería haberlo hecho.

Kongsberg

El productor noruego de sistemas de defensa aérea ha quedado rezagado en las ganancias de valoración, a pesar de sus ambiciosos planes de expansión y crecimiento constante. La compañía desempeña un papel crítico en la arquitectura de seguridad de la UE, dado el rol central que los bombardeos a poblaciones civiles tienen en la forma en que Rusia conduce la guerra. Kongsberg está registrando un crecimiento de ingresos cercano al 50% interanual, con un ratio book-to-bill en aumento de aproximadamente 1,4. Los márgenes EBIT se sitúan actualmente en torno al 12%, pero debido al apalancamiento operativo y al crecimiento disruptivo que la empresa planea, estas cifras podrían aumentar rápidamente. Hoy, la compañía representa una de las oportunidades más atractivas del sector. Permanece “fuera del radar” para gran parte del mercado, y existen fuertes indicios de que sus mayores ganancias aún podrían estar por venir.

KOG.NO (D1)

La compañía comienza a recuperar con mayor confianza las pérdidas sufridas durante la corrección de la segunda mitad de 2025. Fuente: xStation5

Saab Group

Saab es otra empresa, también escandinava, que a pesar de ser una de las beneficiarias del rearme europeo, ha permanecido fuera del foco principal de los inversionistas. Su posición es única: durante décadas constituyó la columna vertebral de la industria de defensa relativamente autosuficiente de Suecia. Como resultado, Saab ofrece a sus clientes soluciones diversificadas e integradas que cubren la mayoría de las necesidades de unas fuerzas armadas que valoran la independencia y una sólida relación precio-rendimiento.

El fabricante sueco mantiene una de las tasas de crecimiento de ingresos más rápidas de la industria, superando el 20%, mientras sostiene márgenes varios puntos porcentuales por encima de sus pares. La compañía ya era líder en el suministro de equipos de primer nivel a países fuera de la OTAN. La adhesión a la alianza abre nuevos mercados, mientras que las inversiones realizadas en el marco de iniciativas paneuropeas permitirán a Saab aumentar la producción y beneficiarse de mayores economías de escala, reforzando su posición con clientes existentes.

A pesar de la larga lista de desafíos, la situación de las empresas de defensa estadounidenses no es ni desesperada ni crítica. Mientras los contratistas principales lidian con problemas que claramente exceden las capacidades de sus directorios y equipos ejecutivos, existe un segundo nivel de compañías que está preparado para aprovechar plenamente el mayor presupuesto de defensa del mundo (y cuyas valoraciones aún tienen un margen sustancial para seguir creciendo).

SAABB.SE (D1)

La empresa sueca se encuentra actualmente en una fase de muy fuerte tendencia alcista. Fuente: xStation5



L3Harris

L3Harris es un fabricante de sistemas de misiles. Se trata de una compañía menos conocida y con menor visibilidad mediática que los grandes actores del mercado; sin embargo, es una entidad indispensable y con algunas de las perspectivas de crecimiento más sólidas dentro de este segmento del mercado de renta variable. L3Harris mantiene un monopolio práctico en motores de cohetes de combustible sólido para misiles tácticos, derivado principalmente de un proceso de certificación extremadamente exigente. Esto se refleja de manera clara y positiva en sus métricas financieras.

La compañía exhibe algunos de los márgenes EBIT más altos de la industria, superando el 15%. Además, es líder en optimización de costos: su iniciativa “LHX NeXT” generó ahorros de 800 millones de USD en 2024, frente a un objetivo inicial de 600 millones. Para finales del año en curso, se espera que los ahorros totales alcancen hasta 1,2 mil millones de USD. Al mismo tiempo, la empresa sigue cotizando con un descuento en el P/E adelantado respecto al resto del sector.

L3Harris no depende únicamente de la optimización ni de los flujos de caja de contratos existentes. Uno de los proyectos insignia de la administración de Donald Trump es el llamado “Golden Dome”, un sistema de defensa antimisiles complejo y en capas. Independientemente de su mérito estratégico o viabilidad, la financiación detrás de este proyecto es muy real. Podría alcanzar un valor de aproximadamente 140 mil millones de USD, de los cuales una parte significativa podría corresponder a L3Harris debido a su papel indispensable en este segmento.

L3Harris encarna todo lo que las empresas del sector deberían aspirar a ser (y que solo unas pocas logran). Lo más importante es que esto aún no se refleja plenamente en sus valoraciones.

LHX.US (D1)

La compañía ha mantenido una tendencia alcista casi ininterrumpida desde marzo de 2025. Cabe destacar el cruce de la EMA100 y la EMA200. Fuente: xStation5

Huntington Ingalls Industries (HII)

HII es otra empresa que no cuenta con la cobertura mediática ni de analistas de los grandes jugadores por capitalización bursátil, pero resulta igualmente indispensable dentro de la cadena de suministro. Dadas las prioridades actuales de las fuerzas armadas de EE. UU., su papel está destinado a crecer de manera constante. La Marina estadounidense se encuentra en una fase cada vez más urgente de expansión, mantenimiento y modernización de su flota. Todo indica que el principal beneficiario, en términos de valoración bursátil, será HII.

Al igual que L3Harris, HII es un monopolista. Opera el único puerto/astillero en EE. UU. capaz de construir y mantener los llamados “super carriers” (buques gigantes y ultraavanzados que constituyen la columna vertebral del poder militar estadounidense). Además, gestiona uno de los dos astilleros capaces de fabricar y dar servicio a buques polivalentes de propulsión nuclear. A diferencia de Boeing o General Dynamics, estas dependencias críticas no son un simple “piso” que evita caídas mayores, sino un auténtico catapulta para una nueva ola de crecimiento.

Métricas financieras

Crecimiento de ingresos: +16 % interanual

Crecimiento de utilidades: +85 % interanual

Expansión de márgenes: de 3,5 % a 5,6 %

Contratación: +4.500 empleados en el año para ejecutar una cartera récord de pedidos de USD 55.000 millones



Planes de modernización de la Marina de EE. UU.



El programa es de una magnitud enorme:

Construcción de al menos dos portaaviones clase Ford adicionales

Varios submarinos clase Virginia

Decenas de destructores y buques de apoyo

El presupuesto de construcción naval se ha casi duplicado desde 2021, y desde 2015 el Congreso ha asignado cada año más fondos de los solicitados por el presidente. Según los informes de 2024–2025, esto podría traducirse en cientos de miles de millones de dólares en contratos a lo largo de una década.

HII.US (D1)

La situación es análoga al gráfico de L3Harris, aunque la tendencia alcista se extiende por varios meses más. Fuente: xStation5



Conclusión

Al analizar las tendencias actuales en el mercado de acciones de defensa y militar, surgen varias observaciones claras:

Industria de defensa de EE. UU.: A pesar de la percepción del mercado y los comentaristas, está quedando cada vez más rezagada frente a sus competidores europeos.

Excepciones en EE. UU.: No todas las compañías comparten esta debilidad. Algunas firmas más pequeñas, con menor visibilidad mediática pero mayor eficiencia, logran aprovechar plenamente sus posiciones estratégicas y se mantienen a la vanguardia en crecimiento de valoraciones.

Industria europea de defensa: Ha demostrado ser un “gigante dormido” que despertó ante el aumento de amenazas y presiones geopolíticas.

Valoraciones: La mayoría de las empresas europeas de defensa ya han alcanzado o incluso superado los fundamentos de mercado, aunque todavía existen oportunidades de inversión que permanecen en la sombra.

Kamil Szczepański

Analista junior de mercados financieros en XTB