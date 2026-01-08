Encuesta de la Fed de Nueva York: mayores expectativas de inflación, pero también mayores expectativas de precios de acciones 📄🔎

Expectativas de inflación
Horizonte 1 año: 3,4% (previo 3,2%)
Horizonte 5 años: 3,0% (sin cambios)
Mercado laboral
Probabilidad promedio de mayor desempleo en 1 año: 41,8% (previo 42,1%)
Probabilidad media de perder el empleo en 12 meses: 15,2% (promedio 12 meses: 14,3%)
Probabilidad media de encontrar trabajo si se pierde el actual: 43,1% (mínimo de la serie)
Finanzas de los hogares
Probabilidad de que las acciones en EE. UU. registren un alza en 12 meses: 38,0%
La Encuesta de Expectativas del Consumidor de la Fed de Nueva York de diciembre muestra que las expectativas de inflación de corto plazo aumentaron, mientras que las de mediano y largo plazo se mantuvieron ancladas.
Las expectativas de inflación a un año subieron a 3,4% (desde 3,2%), mientras que las proyecciones a tres y cinco años se mantuvieron en 3,0%. La incertidumbre inflacionaria aumentó, aunque las expectativas de alza de los precios de la vivienda se mantuvieron sin cambios en 3%, y las expectativas para la mayoría de los precios de materias primas descendieron. En las finanzas de los hogares, la percepción sobre la disponibilidad de crédito se deterioró. El riesgo de morosidad subió a su nivel más alto desde inicios de 2020, mientras que las expectativas de ingresos y gasto se mantuvieron en términos generales estables. El sentimiento hacia el mercado accionario mejoró levemente, con una probabilidad de alza de las acciones en EE. UU. en un año que aumentó a 38%.
En contraste, las perspectivas del mercado laboral se deterioraron de forma marcada, siendo la señal más preocupante de la encuesta. Las expectativas de encontrar empleo cayeron a un mínimo histórico, mientras que la probabilidad percibida de pérdida de empleo subió a 15,2%. Esto apunta a una menor confianza y poder de negociación de los trabajadores. Si bien las expectativas de desempleo cedieron levemente, se mantienen elevadas, y el crecimiento salarial esperado cayó a 2,5%, por debajo del promedio de 12 meses.
En conjunto, el aumento de las preocupaciones por la seguridad laboral y unas expectativas salariales más débiles sugieren una moderación de la demanda de trabajo, lo que podría limitar las presiones salariales y reforzar el argumento para recortes más profundos de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.
El dólar estadounidense es hoy la moneda G10 más fuerte, apoyado en parte por sólidos datos de la balanza comercial y una significativa reducción del déficit. El EUR/USD cae 0,20%, mientras que el índice dólar DXY sube 0,15%.
EURUSD (M15)
Fuente: xStation5
