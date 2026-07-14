Se avecina la publicación de los datos de inflación del IPC de junio en Estados Unidos. Muchos indicadores sugieren que la cifra principal se desacelerará hasta situarse en torno al 3,8%. Un descenso mayor podría calmar la inquietud de los responsables de la política monetaria de la FED y animar a los inversores a reducir sus apuestas sobre subidas de tipos en las próximas reuniones. Actualmente, se prevé una subida, ya en la reunión de septiembre, en torno al 80%.

El nuevo alza de los precios de las materias primas energéticas ha impulsado a los mercados a ajustar sus precios con una postura más restrictiva. El escenario base contempla, una vez más, dos subidas de tipos por parte de la FED antes de que finalice el año. La preocupación por la situación inflacionaria es considerable; los mercados buscan con nerviosismo cualquier señal de que la presión inflacionaria se esté ralentizando (o al menos que no esté aumentando).

Dato de inflación IPC

¿Qué es importante saber sobre el dato de inflación estadounidense programado para la 2:30 p. m.?

El consenso prevé una caída significativa en el índice interanual, del 4,2% en mayo a alrededor del 3,8% en junio.

Se espera que un factor clave en este contexto sea la caída de los precios de los combustibles. Se estima que en junio alcanzó aproximadamente el 10% mensual.

Se prevé que la inflación subyacente (excluyendo los precios más volátiles de los alimentos y la energía) se mantenga estable. La Reserva Federal tendrá en cuenta esta tendencia al tomar futuras decisiones sobre política monetaria. El consenso prevé una lectura del 2,8 % interanual.

Las declaraciones de Warsh

La comparecencia semestral del presidente de la Reserva Federal ante el Congreso también está prevista para hoy.

Horarios:

Por lo general, todo el evento está precedido por la publicación de un comunicado de la Reserva Federal (aproximadamente a la 2:30 p. m.).

Su lectura a las 4:00 p. m. en punto da inicio a la parte principal de la audiencia.

Posteriormente, se da paso a la sección destinada a las preguntas de los políticos de la Cámara de Representantes.

Un día después, a la misma hora (miércoles, 4:00 p. m.), el presidente de la Reserva Federal comparecerá ante el Senado.

Los mercados aún no están convencidos sobre cuál será el enfoque de la nueva presidenta en materia de política monetaria. Las primeras señales, que resultaron sorpresivas, apuntaban a una postura moderadamente restrictiva.

Prevemos que las preguntas de los congresistas se centrarán en tres temas clave.

1. El fin de la orientación

El nuevo presidente considera que hacer promesas a largo plazo priva al banco central de la flexibilidad necesaria para reaccionar ante cambios repentinos en la economía. Sin embargo, el martes se verá obligado a presentar un esbozo del plan que implementará en los próximos meses. Cabe recordar que Warsh no participó en el último gráfico de puntos, es decir, en la proyección de la trayectoria de los tipos de interés elaborada por los miembros del comité.

2. Independencia de la Reserva Federal

Persisten las preocupaciones sobre la injerencia de Trump en las operaciones de la Reserva Federal. Si bien la conferencia de junio calmó un poco los ánimos, muchos aún esperan que Warsh intente congraciarse con la Casa Blanca.

Recordemos que el año pasado, el expresidente Jerome Powell fue objeto de una investigación penal por parte del Departamento de Justicia. Powell la calificó como un intento de presionar la independencia de la Reserva Federal para obligar al banco central a acelerar los recortes de los tipos de interés.

Lisa Cook también sufrió un largo proceso judicial con el presidente, quien la destituyó ilegalmente de su cargo como miembro del comité.

Por lo tanto, es probable que los políticos intenten obtener una respuesta a la pregunta clave: ¿en qué se diferencia el enfoque de Warsh sobre la economía y la política monetaria del presentado por Trump?

3. Inflación

Noventa minutos antes del inicio de la audiencia, se publicará la cifra de inflación de junio en Estados Unidos. El consenso prevé que no habrá cambios importantes en la inflación subyacente (consenso del 2,8%) y un descenso moderado en la inflación general (consenso del 3,8%). Sin embargo, esto no es motivo de optimismo. La presión inflacionaria sigue siendo excesiva, lo que significa que el Congreso exigirá explicaciones muy precisas sobre cómo Warsh pretende alcanzar el objetivo.

Situación en el mercado de divisas: el dólar se debilita frente al euro

A la espera de la lectura de los datos, el dólar experimenta un debilitamiento muy moderado frente al euro, del 0,1% en la jornada. El par EUR/USD se mantiene ligeramente por debajo del nivel de 1,14.

Además de las especulaciones sobre el nivel de inflación de junio y el debate en torno a la comparecencia de Kevin Warsh, prevista para los próximos dos días, la atención se centra en las noticias procedentes de Oriente Medio. Cabe recordar que el sábado, la Guardia Revolucionaria Islámica emitió un comunicado anunciando el cierre del estrecho de Ormuz al tráfico marítimo «hasta nuevo aviso».