Escalada diplomática y regulatoria entre Europa y EE. UU.

La volatilidad y la negociación en las bolsas europeas se han reducido notablemente debido al cierre de muchas de ellas durante el día de hoy. No hay cotización en las bolsas de Alemania, Italia, Suiza, Polonia, República Checa, Escandinavia ni los países bálticos. El horario de negociación se reduce a las 12:30 en el Reino Unido, las 14:00 en España y las 14:05 en Francia.

A pesar de la ausencia de lecturas significativas en Europa y la menor actividad inversora, hay factores que influyen en los precios y que podrían descontarse próximamente. EE. UU. ha anunciado sanciones de visado a cinco comisarios europeos implicados en la legislación relacionada con los servicios digitales en la UE. A pesar de los múltiples indicios de prácticas monopolísticas y procesamiento ilegal de datos por parte de empresas tecnológicas estadounidenses, la administración del presidente Donald Trump sostiene que las sanciones son políticas. Este acontecimiento supone una escalada de las tensiones entre Europa y EE. UU., que puede tener su impacto en las valoraciones bursátiles en los próximos días.

Al mismo tiempo, la disputa entre el regulador italiano (AGCM) y Meta se intensifica. Italia ha decidido ordenar la suspensión de ciertas cláusulas contractuales con WhatsApp, que, según el regulador, abusan de su posición de líder del mercado y perjudican a los clientes.

Lectura económica del día

En EE. UU. hoy se publicarán los datos sobre las solicitudes de subsidio por desempleo, lo que podría afectar a la fortaleza del euro frente al dólar. Se esperan 224.000 nuevas solicitudes.

Cotización del Cac 40

Fuente : Plataforma de XTB

El Cac 40 sube un 0,2% en estos momentos. El precio se mantiene en un canal alcista a largo plazo, pero el impulso está disminuyendo notablemente. Los compradores no han logrado superar los picos locales en el nivel de 8.320, y el precio oscila cada vez más en el límite inferior del canal de tendencia alcista. Para los vendedores, el primer objetivo es una ruptura por debajo del canal hacia FIBO 23.6, lo que podría generar margen para nuevas caídas.

Noticias corporativas

Sanofi, el gigante farmacéutico francés, ha anunciado la adquisición de la empresa californiana Dynavax por 2.200 millones de dólares. En paralelo, la compañía francesa se ve presionada por los retrasos regulatorios de la FDA, que están posponiendo la decisión sobre uno de los nuevos medicamentos para la esclerosis múltiple.