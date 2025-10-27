Este miércoles tenemos decisión de tipos de la Fed 📄

- Decisión de la Fed sobre los tipos de interés el miércoles
- También conoceremos las decisiones del Banco de Japón y el Banco de Canadá.
- Decisión de la Fed sobre los tipos de interés el miércoles
- También conoceremos las decisiones del Banco de Japón y el Banco de Canadá.
Este miércoles hay decisión de tipos de interés por parte de la Fed. Tras los datos de inflación del viernes, el mercado ya descuenta dos recortes en las próximas dos reuniones de la Fed. La clave reside ahora en las declaraciones de Jerome Powell y en el posible anuncio del fin de la reducción del balance (QT).
Esta semana también conoceremos las decisiones del Banco de Japón (BOJ) y el Banco de China (BOC). Por otro lado, el jueves Trump se reunirá con el presidente de China, Xi Jinping. El mercado espera un acuerdo comercial entre ambos países.
Calendario económico de la semana
Lunes 27 de octubre
- Trump se reúne con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi
- 09:15 - Australia, discurso de Bullock del Banco de la Reserva de Australia (RBA)
- 10:00 - Alemania, datos del IFO de octubre
- 15:30 - EE. UU., datos de manufactura de la Fed de Dallas de octubre
Martes 28 de octubre
- 15:00 h - EE. UU., datos del Banco Central de la Reserva de octubre
- 15:00 h - EE. UU., datos de la industria de Richmond de octubre
- 21:40 h - EE. UU., datos del API sobre inventarios de petróleo
Miércoles 29 de octubre
- 01:30 a. m. - Australia, datos del IPC del tercer trimestre
- 14:45 a. m. - Canadá, decisión del Banco de Canadá
- 3:30 p. m. - Canadá, conferencia de prensa tras la decisión del Banco de Canadá
- 4:30 p. m. - EE. UU., datos de la EIA sobre inventarios de petróleo
- 7:00 p. m. - EE. UU., decisión de la Reserva Federal
- 7:30 p. m. - EE. UU., conferencia de prensa de Powell
- Tras el cierre de Wall Street: resultados de Meta, Alphabet y Microsoft
Jueves 30 de octubre
- Reunión de Trump con el presidente Xi
- 00:00 - Japón, decisión del Banco de Japón
- 11:00 - Eurozona, informe del PIB del tercer trimestre
- 14:00 - Alemania, informe del IPC de octubre
- 14:15 - Eurozona, decisión del BCE
- 15:30 - EE. UU., datos de inventarios de gas de la EIA
- Tras el cierre de Wall Street: resultados de Apple y Amazon
Viernes 31 de octubre
- 00:30 - Japón, inflación en la zona de Tokio
- 00:50 - Japón, ventas minoristas de septiembre
- 02:30 - China, datos del PMI de octubre
- 08:00 - Alemania, ventas minoristas de septiembre
- 10:00 - Polonia, datos del IPC de octubre
- 11:00 - Eurozona, inflación de octubre
ÚLTIMA HORA: El Banco de Canadá recorta la tasa en 25 pb ✂️
⌚Boletín Diario de Mercados
Resultados de las principales tecnológicas y la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal
La economía española modera su crecimiento en el tercer trimestre
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.