Ethereum a sólo un 5% de máximos

Ethereum sube un 1% y supera los 4.600 dólares, lo que refuerza la idea de que, a pesar de la debilidad temporal de Bitcoin, el apetito por el riesgo en el mercado de criptomonedas se mantiene fuerte. En las últimas semanas, las entradas de capital a los ETFs estadounidenses de Ethereum han sido, en promedio, varias veces superiores a las de Bitcoin, a pesar de que la capitalización de mercado de Ethereum, de 555.000 millones de dólares, es aproximadamente cuatro veces menor que la de Bitcoin.
Precio del Ethereum
En los gráficos a corto y medio plazo, la tendencia de Ethereum se mantiene alcista, con el precio cotizando aproximadamente un 5% por debajo de sus máximos históricos. La criptomoneda ha superado las medias móviles de 50 y 200 períodos en el gráfico horario y actualmente cotiza en torno a la mitad de su canal de precios ascendente. El soporte clave se encuentra cerca de los 4.500 dólares, mientras que la resistencia está en los 4.800 dólares, un nivel donde se ha presentado una fuerte presión de venta en dos ocasiones: en 2021 y el fin de semana pasado, cuando el precio retrocedió desde esa zona.
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Fuente : Plataforma de XTB
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.