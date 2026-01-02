Euforia en Hong Kong: el índice chino sube 3%

Los futuros del índice accionario chino en Hong Kong (CHN.cash) avanzan más de 3%, regresando a la zona de 9.150 puntos tras rebotar en la media móvil exponencial de 200 días (EMA200) y recuperar la EMA50 (línea naranja). A comienzos de año, los mercados emergentes (ME) —liderados por China— muestran un desempeño sólido, apoyados por expectativas de un dólar estadounidense más débil y una mayor diversificación fuera de las acciones “caras” de Wall Street.

En el frente corporativo, Baidu subió más de 9%, mientras que su unidad de chips Biren debutó en la bolsa de Shanghái con un alza cercana al 400% en su primer día. Los inversores ahora observan si la próxima salida a bolsa de Kunluxin puede replicar ese éxito. Un índice amplio de tecnológicas chinas ganó más de 4%, liderado por Alibaba, Baidu, JD.com, Xiaomi y Bilibili.

CHN.cash (marco temporal D1)

El gráfico de futuros del Hang Seng (CHN.cash) muestra un retorno sólido a la tendencia alcista. No obstante, el nivel actual podría actuar como resistencia significativa, al coincidir con el límite superior del canal descendente y la EMA50 en gráfico diario.

Soporte: ~ 8.850 puntos (reacciones previas del precio, EMA200)

Resistencia: 9.150–9.200 puntos

Una ruptura sostenida por encima de esta zona podría abrir el camino hacia 10.000 puntos en la primera mitad de 2026.

