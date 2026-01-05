EUR - USD: el dólar toma el mando en el corto plazo

El movimiento de las últimas horas en el euro dólar es bastante más claro de lo que parecía hace solo unos días. Esta madrugada el cruce ha retrocedido la zona de 1,17 con decisión, rompiendo un nivel que había funcionado como soporte relevante en gráfico horario, testeado tanto el día 17 como el día 22. No es un matiz menor. Es una zona donde el mercado había reaccionado varias veces y que ahora queda por debajo del precio, cambiando el sesgo inmediato.

Aquí no se trata de hablar de debilidad estructural del euro, sino de fortaleza puntual del dólar en el corto plazo, algo que empieza a verse también en otros cruces principales. El contexto macro ayuda a entenderlo. Las últimas actas de la Reserva Federal refuerzan un mensaje de pausa prolongada tras los tres recortes de tasas realizados en 2025. El rango actual de los fed funds, en torno al 3,5%–3,75%, se percibe como cercano a neutral, y varios miembros dejaron claro que quieren tiempo para evaluar el impacto de los recortes antes de volver a mover ficha.

Los datos acompañan esa cautela. El PIB del tercer trimestre creció a un ritmo anualizado del 4,3%, el más fuerte en dos años, mientras que el mercado laboral sigue mostrando resistencia, con una tasa de desempleo en el 4,6% y solicitudes de subsidio por desempleo cerrando el año por debajo de 200.000. No son cifras que obliguen a la Fed a acelerar recortes, y eso, en el corto plazo, tiende a sostener al dólar.

A esto se suma el ruido político y monetario. Las declaraciones de Trump sobre un posible reemplazo de Powell en los próximos meses introducen incertidumbre, pero de momento el mercado interpreta que la Fed actual sigue en modo espera. Al mismo tiempo, el dólar viene de una caída anual cercana al 9,5% frente a la cesta de divisas, lo que hace que muchos movimientos recientes tengan también un componente de rebote táctico tras un año muy negativo.

En este contexto, la ruptura del soporte en 1,17 en EUR - USD cobra más sentido. Ese nivel no era simbólico, era una referencia operativa clara en intradía y corto plazo. Al perderse, el escenario favorece que cualquier rebote hacia esa zona funcione ahora como área de control, desde donde el mercado decide si continúa premiando al dólar o no. Mientras el precio se mantenga por debajo de 1,1700–1,1710, el sesgo inmediato sigue alineado con la fortaleza del billete verde.

La clave, como siempre, no está en anticipar grandes narrativas, sino en leer lo que el mercado está haciendo ahora. Y ahora mismo el mensaje es sencillo: el dólar gana tracción a corto plazo, apoyado por una Fed paciente, datos macro sólidos y una ruptura técnica relevante en el euro dólar. Si esa zona retrocedida no se recupera con rapidez, el movimiento reciente tiene margen para desarrollarse algo más. Cuando cambien los datos o el tono del banco central, tocará ajustar el guion.

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

