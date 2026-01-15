📉 EUR/USD pierde 0,3%

El EUR/USD cae más de 0,3% hoy, retrocediendo hacia niveles técnicos de soporte tras una serie de sólidos datos macroeconómicos en EE.UU., con las solicitudes iniciales de desempleo bajando de 200k. La fortaleza de la cifra significa que el mercado laboral (esperado como el talón de Aquiles de EE.UU. en 2026) vuelve a ser visto como altamente resiliente.

Además, los datos de hoy apuntan a un escenario ampliamente favorable para el USD. Tanto los precios de exportación como los de importación subieron mes a mes, mientras que los índices regionales de actividad de Filadelfia y Nueva York superaron ampliamente las expectativas. Comentarios de los funcionarios de la Fed, Bostic y Goolsbee, sugieren que la institución ve cada vez más al mercado laboral como estable, lo que podría reducir la presión para recortes de tasas.

Precios de exportación EE.UU. m/m : 0,5% (pronóstico: 0%, previo: 0%)

Precios de importación EE.UU. m/m : 0,4% (pronóstico: -0,2%, previo: 0%)

Solicitudes iniciales de desempleo EE.UU. : 198k (pronóstico: 215k, previo: 208k, revisado: 207k)

Solicitudes continuadas de desempleo EE.UU. : 1,884M (pronóstico: 1,897M, previo: 1,914M, revisado: 1,903M)

Índice empresarial Fed Filadelfia (EE.UU.) : 12,6 (pronóstico: -1,35, previo: -10,2, revisado: -8,8)

Índice manufacturero NY Fed (Empire State): 7,7 (pronóstico: 1, previo: -3,9, revisado: -3,7)



El EUR/USD retrocede hacia 1,16, con el movimiento bajista frenándose cerca de la EMA de 200 periodos (1,157), nivel donde el mercado ha rebotado al alza en dos ocasiones recientes.



Fuente: xStation5

El Índice del Dólar (USDIDX) en futuros escala a niveles no vistos desde la primera mitad de diciembre, recuperando parte de la fuerte caída de fines de 2025. El índice ha encadenado varias alzas en las últimas semanas, interrumpidas solo por breves retrocesos.

Fuente: xStation5

________

