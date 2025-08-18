EUR/USD – Recomendación de Crédit Agricole (18.08.2025)

Crédit Agricole emitió una recomendación para el par de divisas USD/CAD. El banco recomienda abrir una posición corta en el par con los siguientes niveles: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entrada: 1.3789

Objetivo: 1.3605

Stop: 1.3975 Crédit Agricole recomienda abrir una posición corta en el par USD/CAD en 1.3789, con un objetivo en 1.3605 y una orden de stop loss situada en 1.3975.

Fuente: xStation5

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.