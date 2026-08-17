EUR/USD revierte su tendencia técnica 💡

El lunes, el tipo de cambio EUR/USD superó una importante barrera técnica marcada por la media móvil exponencial de 200 días, llegando también a superar brevemente la zona de 1,16 y alcanzando niveles no vistos en casi dos meses. Mantener este impulso y cerrar la vela intradía por encima de este nivel podría confirmar una reversión de la tendencia de largo plazo hacia una orientación más alcista.

La venta del dólar estadounidense continúa pese a las tensiones persistentes en Oriente Medio. Aunque la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán mantiene los precios del crudo Brent alrededor de US$89 por barril, el dólar, tradicionalmente considerado un activo refugio y respaldado por la posición de Estados Unidos como exportador neto de crudo, no logra ganar terreno.

Los datos débiles provocan una reevaluación de las expectativas sobre la Fed

La debilidad actual de la moneda estadounidense se debe principalmente a unos datos macroeconómicos decepcionantes. Esto ha llevado a los mercados a revisar significativamente sus expectativas respecto de los próximos movimientos de la Reserva Federal (Fed). Las expectativas del mercado sobre la trayectoria de las tasas de interés se han moderado drásticamente en comparación con la situación de hace cuatro semanas. Según los últimos datos, los inversionistas ya no descuentan un alza de tasas ni en la reunión de septiembre ni en la de octubre. La probabilidad de un alza de tasas en la última reunión de diciembre ha caído hasta alrededor del 85%. Fuente: XTB

El factor clave que está moderando las ambiciones de la Fed es el estado de la economía. El mercado laboral estadounidense ha entrado en una fase de "pocos despidos, pocas contrataciones", como indican las cifras más débiles de las nóminas no agrícolas (NFP), aunque la tasa de desempleo y las solicitudes semanales de subsidio por desempleo continúan cerca de mínimos de varios años. Se observa una marcada desaceleración del consumo: los datos del viernes revelaron la primera caída de las ventas minoristas en nueve meses (-0,6% mensual), lo que preocupó aún más a los analistas debido a que el resultado negativo se mantuvo incluso después de excluir las ventas de automóviles y combustibles.

Mientras tanto, las cifras de inflación IPC de la semana pasada, que estuvieron en línea con las expectativas, y del IPP, que fueron inferiores a las previsiones, redujeron los temores del mercado sobre un resurgimiento de fuertes presiones sobre los precios. Actualmente, los mercados consideran baja la probabilidad de los llamados efectos inflacionarios de segunda ronda, lo que da tiempo al Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) para evaluar el impacto del shock energético sobre la economía.

La política proyecta una sombra sobre la independencia del banco central

La depreciación del dólar también está acompañada por una creciente preocupación sobre la propia independencia de la Reserva Federal. Las especulaciones se han intensificado tras las informaciones sobre nuevos intentos del expresidente de destituir a una de las responsables de la toma de decisiones del FOMC, Lisa Cook. La presión política está provocando un aumento de la pendiente de la curva de rendimientos de los bonos. Los rendimientos de los bonos de corto plazo están cayendo en línea con las expectativas moderadas, mientras que los rendimientos de los bonos de largo plazo a 30 años se mantienen cerca de máximos de 25 años.

Durante los próximos días, la atención del mercado se centrará en la publicación del viernes de los datos PMI de Estados Unidos. Sin embargo, el acontecimiento clave del mes para el dólar y las futuras expectativas de tasas de interés sigue siendo el simposio anual de Jackson Hole, programado para los días 27 al 29 de agosto, durante el cual los mercados buscarán una declaración clara de la Fed sobre el deterioro de las perspectivas económicas.

El lunes, el EUR/USD superó una importante barrera técnica marcada por la media móvil exponencial de 200 días, rompiendo también la zona de 1,16 —aunque posteriormente revirtió parte del impulso alcista— y alcanzando niveles no vistos en casi dos meses. El RSI se mantiene elevado en su promedio de 14 días, pero todavía no ha superado el nivel teórico de 70 puntos, que en algunos sectores del mercado suele considerarse una posible zona de sobrecompra. Fuente: xStation