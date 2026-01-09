Leer más
10:07 · 9 de enero de 2026

EURUSD cae pese a sólidos datos de ventas minoristas en la eurozona📉

Conclusiones clave
-
-
Abrir cuenta Descargar la APP gratuita
Conclusiones clave
  • El EURUSD sigue bajo presión bajista, ya que el buen dato de ventas minoristas no logra cambiar una estructura técnica claramente negativa.

El par EUR/USD ha ignorado en gran medida los datos mejores de lo esperado de ventas minoristas en la eurozona y encadena otra sesión de caídas. Las ventas minoristas de noviembre crecieron 2,3% interanual, superando ampliamente el 1,6% esperado y el 1,5% previo. En términos mensuales, el crecimiento mejoró en 0,2%, frente al 0,1% esperado y el 0,0% anterior. A pesar de esta mejora, los volúmenes siguen en zona de contracción, aunque el ritmo de caída se está moderando gradualmente, lo que limita el impacto positivo del dato en el euro.

Desde el punto de vista técnico, el tipo de cambio perforó recientemente la media móvil exponencial de 50 periodos (EMA50), señalizando un deterioro adicional del impulso.
Si la tendencia bajista se mantiene, el mercado podría dirigirse a testear la zona de la EMA200, ubicada cerca de 1,1570, nivel que anteriormente fue respetado en dos ocasiones como soporte relevante. Mientras el precio no recupere la EMA50, el sesgo sigue siendo negativo, incluso con datos macro algo más favorables en la eurozona.

Fuente: xStation5

__________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

13 de enero de 2026, 12:23

¿Qué economías y sectores quedan más expuestos al arancel del 25% por negocios con Irán?
13 de enero de 2026, 12:02

El yen como válvula de escape del mercado: política, fiscalidad y una divisa en caída libre
13 de enero de 2026, 11:23

EURUSD salta tras IPC subyacente de EE. UU. más débil de lo esperado
13 de enero de 2026, 11:22

Dólar hoy: el peso mexicano se fortalece por inflación en EE. UU., pero persiste la incertidumbre del Plan México

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.