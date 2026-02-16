Feriado bancario en EE.UU.: Wall Street permanece cerrado

Hoy los mercados financieros de Estados Unidos permanecen cerrados debido a un feriado público, por lo que no hay negociación en Wall Street. Los inversores retomarán la actividad el martes, pero ya es evidente que las próximas jornadas podrían venir acompañadas de un aumento significativo de la volatilidad.

La sesión del viernes concluyó con sentimientos mixtos, con la atención del mercado centrada principalmente en los últimos datos macroeconómicos de EE.UU.

El dato de inflación de enero mostró un crecimiento de precios más lento de lo esperado. Sin embargo, en el entorno actual, esto no implica necesariamente un giro rápido en la política monetaria. Por el contrario, una inflación más moderada podría brindar a la Reserva Federal margen para mantener un enfoque prudente, sin presión para recortar tasas de interés con rapidez.

Además, el sólido informe del mercado laboral publicado a comienzos de la semana confirmó la fortaleza de la economía estadounidense y reforzó los argumentos a favor de la cautela en la flexibilización monetaria. Actualmente, el mercado descuenta un máximo de dos recortes de tasas este año, lo que refleja expectativas limitadas en cuanto a la magnitud del ciclo de relajación.

El foco esta semana estará puesto en nuevas publicaciones macroeconómicas relevantes. Especial atención merece el dato de inflación PCE del viernes, la medida preferida por la Reserva Federal para evaluar las presiones de precios. Ese mismo día también se publicarán datos preliminares del crecimiento económico del cuarto trimestre.

En conjunto, estos eventos, sumados a la temporada de resultados corporativos en curso, configuran un escenario que, pese a la pausa de hoy en la negociación, podría influir de manera significativa en la dirección de los índices estadounidenses en los próximos días.

Los contratos del US500 (S&P 500) cotizan hoy en un rango estrecho, rondando el nivel de referencia. La ausencia de una sesión de efectivo abierta y la escasez de eventos macroeconómicos significativos están provocando una volatilidad limitada y una menor actividad inversora. El mercado se mantiene tranquilo hoy.

Fuente: xStation5