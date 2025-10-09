-
Ferrari reduce su previsión de ventas de vehículos eléctricos
-
También anuncia retrasos en su segundo modelo eléctrico
-
Ferrari reduce su previsión de ventas de vehículos eléctricos
-
También anuncia retrasos en su segundo modelo eléctrico
Ferrari ha presentado su primer coche totalmente eléctrico, con fecha de lanzamiento prevista para 2026. El nuevo modelo, diseñado en colaboración con Jony Ive, será más grande que los deportivos Ferrari tradicionales, aunque no será un SUV. Se espera que el precio del vehículo parta de los 535.000 dólares.
Debido a la baja demanda de coches eléctricos de lujo y a los retos tecnológicos relacionados con las baterías, la compañía ha reducido su previsión de cuota de ventas de vehículos eléctricos para 2030 del 40% al 20%. El segundo modelo eléctrico se presentará no antes de 2028. La producción del coche eléctrico se llevará a cabo en una nueva planta en Maranello, que permitirá la fabricación simultánea de vehículos con motor de combustión, híbridos y eléctricos.
Al mismo tiempo, Ferrari presentó su estrategia para 2030, con el objetivo de lograr cero emisiones netas e invertir en sostenibilidad, digitalización de la producción y personalización de vehículos. Tras el anuncio, las acciones de Ferrari han retrocedido un 15%, debido principalmente a unas previsiones de ventas de vehículos eléctricos inferiores a las esperadas.
Cotización de las acciones de Ferrari
Fuente : Plataforma de XTB
Applied Digital acelera su crecimiento. Sus acciones suben casi un 20%.
Las acciones de Applied Digital se disparan tras resultados récord y auge de la IA
El Dax 40 por detrás del resto de índices europeos 📈
Las acciones de Delta Air Lines despegan tras la publicación de resultados ✈️
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.