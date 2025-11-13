Fin al cierre del gobierno americano

- El fin del cierre del gobierno americano impulsa los contratos de futuros.
- El PIB de Reino Unido será una de las publicaciones económicas clave de la jornada.
- El fin del cierre del gobierno americano impulsa los contratos de futuros.
- El PIB de Reino Unido será una de las publicaciones económicas clave de la jornada.
Los contratos de futuros sobre los índices europeos y americanos registran una ligero impulso previo a la apertura gracias al fin del cierre del gobierno americano. El Congreso aprobó un proyecto de ley y el presidente lo promulgó, reactivando así las agencias federales tras un paréntesis récord de 43 días. La Casa Blanca ha anunciado que los datos pendientes de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) correspondientes a septiembre se publicarán próximamente, y que el nuevo presupuesto garantizará financiación al gobierno hasta finales de enero.
Los principales informes en los que debemos poner el foco en la sesión de hoy son el PIB del Reino Unido, la producción industrial de la zona euro (septiembre), el índice de la Reserva Federal de Cleveland (octubre), el PMI manufacturero de Nueva Zelanda (noviembre), el informe de la AIE, los discursos de Greene (Banco de Inglaterra), Daly, Kashkari, Musalem y Hammack (Fed), Elderson (BCE), Tschudin y Moser (BNS) y los resultados trimestrales de Burberry, Siemens, Sabadell, Applied Materials, Disney, JD.com y Bilibili.
Resumen diario: Wall Street intenta frenar la caída · El oro cae 1,8% y Bitcoin pierde 4,5%
Elecciones en Chile: el mercado se prepara para una elección histórica con alta sensibilidad cambiaria
Las ventas mayoristas y manufactureras de Canadá superan lo esperado 📊 El par USD/CAD reacciona
¿Cuánto crece el PIB de la Eurozona?
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.