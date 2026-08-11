¿Funcionó la intervención? El USD/JPY ya recuperó el 50% de la caída

¿Puede considerarse eficaz una intervención cambiaria si, apenas unos días después, el mercado ha recuperado la mitad del movimiento inicial? La pregunta parece sencilla, pero obliga a distinguir entre dos objetivos muy diferentes. Una operación puede frenar una dinámica desordenada, expulsar posiciones especulativas y devolver cautela al mercado sin alterar de forma permanente el precio de equilibrio. También puede intentar iniciar una tendencia duradera, algo mucho más difícil cuando las tasas de interés, el crecimiento y los flujos internacionales siguen favoreciendo a la moneda contraria. La actuación coordinada de Japón y Estados Unidos sobre el yen ha conseguido claramente lo primero. Que alcance lo segundo todavía está por demostrar.

El USD/JPY llegó a negociarse en torno a 163,99 yenes por dólar, una zona que intensificó el coste político y económico de la depreciación. La intervención del 30 de julio llevó al cruce hasta aproximadamente 155,20. Fue un ajuste cercano a nueve figuras en un espacio de tiempo muy reducido. Desde aquel mínimo, el dólar ha reconstruido buena parte del terreno perdido y el 11 de agosto vuelve a moverse alrededor de 159,3, después de aproximarse de nuevo a 160. Si se toma como referencia el recorrido entre 163,99 y 155,20, el punto medio se sitúa cerca de 159,60. Por eso puede afirmarse que el mercado ha llegado a recuperar aproximadamente la mitad de la caída, aunque la medición exacta cambia según la plataforma, la hora y el máximo y mínimo empleados.

El Ministerio de Finanzas japonés publica primero cifras agregadas por periodos y, más adelante, el detalle diario de las operaciones. La última publicación mensual disponible abarca hasta el 29 de julio y, por tanto, no incluye la actuación del día 30. MUFG estima que Japón compró yenes por unos 8,45 billones de yenes durante esa jornada, lo que convertiría la operación en la mayor intervención diaria realizada por el país. Es una estimación de una casa de análisis, no todavía el importe diario definitivo del Ministerio de Finanzas. Esa diferencia importa, porque atribuir precisión oficial a una cifra provisional produciría una seguridad que el calendario de publicación aún no permite.

Una intervención coordinada entre Japón y Estados Unidos

Según MUFG, Japón y Estados Unidos intervinieron conjuntamente por primera vez desde 2011 y se trató de la primera compra coordinada de yenes desde 1998. La participación estadounidense modifica la señal política. Japón ya había demostrado en abril y mayo que estaba dispuesto a vender dólares y comprar su moneda.

El Ministerio de Finanzas confirmó operaciones por un total de 11,735 billones de yenes durante el segundo trimestre, distribuidas entre el 30 de abril, el 4 de mayo y el 6 de mayo. Sin embargo, una actuación unilateral puede interpretarse como una defensa temporal. La coordinación con Washington comunica que el problema ha dejado de percibirse únicamente como una incomodidad japonesa.

Ese mensaje explica la violencia del movimiento inicial, porque una intervención no afecta solo mediante las divisas que compra o vende. También altera el cálculo de riesgo de quienes financian posiciones en yenes para invertir en monedas y activos con mayor rentabilidad. Si un inversor cobra de forma gradual el diferencial de tipos, pero puede sufrir una apreciación del yen de varios puntos en una sola sesión, el atractivo del carry trade disminuye. Las posiciones más apalancadas se reducen, las órdenes de protección se ejecutan y el movimiento se amplifica. La operación del 30 de julio obligó al mercado a reconsiderar el coste de mantener una exposición corta al yen cerca de máximos históricos del USD/JPY.

El diferencial de tasas sigue favoreciendo al dólar

Sin embargo, la reconstrucción posterior del dólar muestra que el incentivo fundamental no ha desaparecido. La Reserva Federal mantuvo el 29 de julio su tasa objetiva entre el 3,50% y el 3,75%. El Banco de Japón conservó el 31 de julio la tasa de referencia en torno al 1%. La diferencia nominal sigue siendo, por tanto, de entre 2,5 y 2,75 puntos porcentuales antes de considerar costes de financiación, coberturas y variaciones de la curva. Mientras la volatilidad permanezca contenida y los activos de riesgo mantengan estabilidad, ese diferencial continúa remunerando la financiación en yenes.

Aquí aparece la limitación histórica de las intervenciones, los bancos centrales y los ministerios pueden crear un cambio brusco en la oferta y la demanda de divisas, pero sostenerlo exige que la política monetaria o las expectativas macroeconómicas avancen en la misma dirección. Si Estados Unidos ofrece tipos sensiblemente superiores, el capital conserva un incentivo para permanecer en dólares. Si Japón quiere una apreciación persistente de su moneda, la intervención necesita ser acompañada por una expectativa creíble de nuevas subidas del Banco de Japón, por una relajación de la Reserva Federal o por ambas cosas.

La debilidad del yen también presiona a la economía japonesa

El Banco de Japón tiene motivos domésticos para no ignorar el tipo de cambio. En su informe de perspectivas de julio señala que la inflación subyacente se acercará a un nivel coherente con su objetivo del 2% entre la segunda mitad del ejercicio fiscal 2026 y 2027. También advierte que la depreciación reciente del yen eleva el precio de los bienes duraderos y de otras importaciones. El índice de precios de importación medido en yenes registraba recientemente un crecimiento interanual próximo al 30%, impulsado por las materias primas, la demanda vinculada a la inteligencia artificial y el propio tipo de cambio. Para una economía importadora de energía, un yen persistentemente débil no es una abstracción financiera, sino un canal directo hacia el coste de la vida y los márgenes empresariales.

La dificultad es que endurecer la política demasiado deprisa también tiene costes. La economía japonesa mantiene un crecimiento potencial reducido, mientras los elevados precios energéticos amenazan el consumo. El Banco de Japón debe evitar que la debilidad del yen desancle la inflación sin provocar un deterioro innecesario de la actividad. Esa tensión explica por qué una intervención cambiaria puede resultar políticamente atractiva. Permite actuar contra un movimiento considerado excesivo sin elevar automáticamente el coste del dinero para toda la economía. Pero, si la divergencia monetaria persiste, el mercado termina volviendo a ponerla a prueba.

¿Ha funcionado realmente la intervención cambiaria?

La intervención tuvo éxito táctico porque alejó al USD/JPY de 164, redujo la complacencia y estableció un precedente de coordinación. No ha logrado todavía un éxito estratégico, porque el cruce ha recuperado alrededor de la mitad del descenso y el diferencial de tipos continúa favoreciendo al dólar. Esto no significa que la actuación haya fracasado. Una autoridad puede considerar satisfactorio contener la velocidad, romper la acumulación de posiciones y establecer una zona donde el mercado tema nuevas operaciones. El precio final no es el único criterio para medir el resultado.

Las intervenciones coordinadas de 1995, 1998 y 2011 coincidieron aproximadamente con puntos de giro del USD/JPY. El escenario publicado por ejemplo por MUFG a comienzos de agosto sitúa el cruce en 158 al cierre del tercer trimestre, 156 al final de 2026 y 152 en el segundo trimestre de 2027. Bank of America adoptó una visión más favorable al yen después de la operación y redujo su previsión para el final de 2026 hasta 149. Son escenarios, no datos observados. Dependen de que la coordinación tenga continuidad, de que el Banco de Japón mantenga una senda de normalización y de que los tipos estadounidenses no sorprendan al alza.

El argumento es que el mercado mundial de divisas tiene una profundidad muy superior a la capacidad de cualquier actuación aislada. Si la inflación estadounidense obliga a la Reserva Federal a mantener una política restrictiva, mientras el Banco de Japón avanza con cautela, el carry trade puede reconstruirse. El regreso del cruce hacia 160 no prueba por sí mismo que esta tesis sea correcta, pero confirma que el incentivo para vender yenes no ha sido eliminado.

Análisis técnico del USD/JPY tras la intervención

En el plano técnico basta con observar unas pocas referencias, sin convertirlas en una señal operativa. El mínimo próximo a 155,20 representa la reacción inicial a la intervención. La zona de 159,60 corresponde aproximadamente al retroceso del 50% del tramo iniciado cerca de 163,99. El entorno de 160 tiene relevancia psicológica y concentra el debate sobre la capacidad de las autoridades para impedir que reaparezca la dinámica anterior.

Por encima queda el máximo próximo a 164, cuya recuperación cuestionaría buena parte del efecto disuasorio. Por debajo, una vuelta sostenida hacia 155 indicaría que el cambio de percepción vuelve a imponerse. Son niveles observados en el mercado al contado, no equivalentes exactos a un futuro o a un CFD, cuyos precios pueden variar por horario, financiación y proveedor.

Fuente: xStation5.

La intervención funcionó, pero de forma parcial

Los próximos catalizadores serán principalmente macroeconómicos. Una inflación estadounidense resistente reforzaría la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga los tipos elevados y devolvería apoyo al dólar. Un deterioro adicional del empleo o de la actividad haría lo contrario al reducir la rentabilidad esperada de la moneda estadounidense. En Japón, los salarios, la inflación subyacente y cualquier señal sobre el ritmo de subidas del Banco de Japón serán decisivos. La intervención adquiere más fuerza si anticipa una convergencia monetaria. Pierde eficacia si queda aislada de ella.

En periodos tranquilos, endeudarse en yenes para comprar activos de mayor rendimiento parece una estrategia estable. Cuando aumenta la aversión al riesgo, esas posiciones pueden deshacerse rápidamente y fortalecer la moneda japonesa incluso sin una nueva operación oficial. Por eso el USD/JPY no responde únicamente a Japón y Estados Unidos. La renta variable, los precios energéticos, la liquidez y los conflictos geopolíticos modifican la demanda de financiación y cobertura.

La respuesta más rigurosa, por tanto, es que la intervención sí funcionó, pero de forma parcial. Funcionó como freno de emergencia, como reducción del exceso especulativo y como advertencia creíble. Todavía no ha demostrado que pueda invertir por sí sola la tendencia. El regreso hacia el punto medio del movimiento deja al mercado en una zona especialmente reveladora. A partir de aquí se verá si la coordinación fue el comienzo de un cambio de régimen o una pausa costosa dentro de una estructura que continúa favoreciendo al dólar.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.