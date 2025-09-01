Futuros de índices de EE. UU. al alza en Día del Trabajo: materias primas y criptomonedas en foco 📌

Futuros de índices de EE. UU. suben en el Día del Trabajo: oro, petróleo y criptomonedas marcan la jornada

Futuros en alza pese al cierre del mercado

Los futuros de índices estadounidenses registraron un avance cercano al 0,10 % en el primer día de la semana. La volatilidad se mantuvo limitada debido a que los mercados al contado en EE. UU. permanecieron cerrados hoy por el festivo del Día del Trabajo.

El movimiento positivo podría estar vinculado con el reciente fallo del Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Circuito Federal, que cuestionó la legalidad de los aranceles de la era Trump. Esta decisión, emitida el viernes pasado, podría suponer un alivio para las empresas y mejores perspectivas para el crecimiento económico.

Materias primas: metales y petróleo al alza

En el mercado de materias primas se observa un fuerte repunte en los metales preciosos, especialmente en oro y plata.

Los precios del petróleo también registraron incrementos, apoyados por expectativas de mayor demanda. En contraste, el gas natural extendió su tendencia bajista con caídas pronunciadas.

Divisas: debilidad en el dólar y refugios

En el mercado de divisas, el franco suizo, el yen japonés, el dólar canadiense y el dólar estadounidense figuran entre las monedas más débiles del G10.

Por el contrario, la libra esterlina y el dólar neozelandés mostraron un desempeño relativamente sólido. El EUR/USD avanzó un 0,12 %, situándose en 1,1701.

Criptomonedas: Bitcoin rebota y WLFI debuta

El mercado de criptomonedas mostró un sentimiento mixto. Aunque la presión bajista persiste, la caída parece estar moderándose.