Gas natural de EE. UU. sube más de 50% por ola de frío extremo

Las bajas temperaturas elevan la demanda de calefacción y aumentan el riesgo de interrupciones en la producción, especialmente en Texas.

El gas natural estadounidense se encamina a su mayor ganancia semanal en más de 35 años debido a una ola de frío ártico extrema.

El gas natural de EE. UU. registra un avance superior al 50% en la semana, encaminándose a su mayor ganancia semanal en más de tres décadas, impulsado por un severo frente frío ártico que se afianza sobre gran parte del país. El movimiento se produce en un contexto de cobertura de posiciones cortas, luego de que los fondos se volvieran más bajistas a finales de la semana pasada, dejando al mercado preparado para un fuerte rebote.

Según el Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU., un frente frío traerá temperaturas extremas al este del país hacia finales de la semana, con advertencias de sensación térmica potencialmente mortal. Este escenario ha cambiado radicalmente las expectativas del mercado energético, elevando los precios ante la perspectiva de una demanda sostenida de calefacción y posibles pérdidas de producción.

Fuente: Ventusky. Pronóstico de las temperaturas en EE.UU para el sábado 24 de enero.

Ola de frío ártico impulsa la demanda y la volatilidad

Las condiciones climáticas extremas no solo afectan a Estados Unidos. El frío está provocando un aumento repentino de los precios de la energía en todo el mundo. En Japón, el precio de la electricidad alcanzó su nivel más alto en tres meses, mientras que los futuros del gas en Europa acumulan un avance del 29% en lo que va del mes.

Los mercados siguen de cerca la evolución del vórtice polar, cuyo posible debilitamiento podría permitir la llegada de temperaturas aún más gélidas a amplias regiones del hemisferio norte.

Riesgo de cortes de suministro

Se pronostican nevadas en Texas durante el fin de semana, un factor clave considerando que el estado alberga importantes plantas de producción de gas natural. Este escenario incrementa significativamente la probabilidad de cortes temporales del suministro, congelamiento de pozos y una reducción en las exportaciones.

El pronóstico más frío apunta a una demanda sostenida de calefacción y a un aumento del riesgo de pérdidas de producción por congelaciones, lo que podría eliminar el reciente excedente de almacenamiento. Cualquier interrupción de este tipo también tendría implicancias directas para Europa, que se ha vuelto más dependiente de los cargamentos estadounidenses tras la drástica reducción de los flujos de gas ruso luego de la invasión de Ucrania.

Los operadores observan atentamente el diferencial de precios entre regiones, especialmente después de su breve reducción el mes pasado, que había disminuido la rentabilidad de algunos suministros internacionales.

Pronósticos meteorológicos refuerzan la presión alcista

Los meteorólogos estadounidenses anticipan temperaturas bajo cero y de un solo dígito desde las llanuras del norte el jueves, extendiéndose hacia el valle medio del Misisipi, el valle de Ohio y el noreste durante el fin de semana. También se espera que las temperaturas caigan por debajo de los 10 °C en el sureste de EE. UU., incluyendo zonas de la costa del Golfo a inicios de la próxima semana.

Este contexto sugiere que una corrección al alza en los precios del gas natural podía anticiparse desde hace varias semanas, ya que las valoraciones previas no reflejaban adecuadamente la disparidad entre los pronósticos climáticos y los niveles de exportaciones, producción e inventarios.

Plataformas de perforación y señales mixtas

De acuerdo con Baker Hughes, el número de plataformas de perforación de gas natural activas en EE. UU. disminuyó en dos unidades en la semana finalizada el 16 de enero, situándose en 122 plataformas, por debajo del máximo reciente de 130 alcanzado a finales de noviembre. Aun así, en términos interanuales, la cifra muestra una recuperación significativa desde el mínimo de 94 plataformas registrado en septiembre de 2024.

Este equilibrio entre una oferta aún elevada y riesgos crecientes por el clima extremo mantiene al mercado del gas natural en un entorno de alta volatilidad, donde las condiciones meteorológicas continúan siendo el principal catalizador de precios.



Fuente: xStation5

