El gas natural europeo (NATGAS.EU) vuelve a situarse cerca de una de las zonas de precios más elevadas de 2026. Después de varias jornadas consecutivas de avances, la referencia europea cotiza alrededor de 63 euros por megavatio hora, acercándose nuevamente a los niveles registrados durante marzo, en el comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Durante la jornada, el precio retrocede cerca de 1%, en un movimiento que aparece después del fuerte rally de los últimos días. Sin embargo, los factores que impulsaron la subida continúan presentes: el tránsito energético por el Estrecho de Ormuz permanece fuertemente restringido, los cargamentos de gas natural licuado procedentes del Golfo Pérsico enfrentan retrasos y Europa continúa acumulando reservas a un ritmo insuficiente frente a la proximidad del invierno.

El Estrecho de Ormuz vuelve a marcar el precio del gas natural europeo

El principal riesgo para el mercado continúa concentrado en el Estrecho de Ormuz, una ruta que antes de las interrupciones concentraba aproximadamente una quinta parte de los flujos mundiales de gas natural licuado.

Llamadas de tránsito diarias y volumen diario de comercio en el Estrecho de Ormuz. Fuente: MacroMicro.

Las perspectivas de una rápida normalización se han deteriorado, dado que Donald Trump señaló que actualmente no existen conversaciones programadas con Irán y que el bloqueo naval estadounidense continúa plenamente operativo. Al mismo tiempo, Washington sostiene que el estrecho se encuentra abierto, mientras Irán mantiene que la ruta permanecerá restringida hasta que Estados Unidos cumpla determinadas condiciones.

El tránsito marítimo se ha reducido fuertemente, dejando buques de GNL de Qatar detenidos o retrasados y limitando la cantidad de gas disponible para compradores europeos. Qatar representa una fuente especialmente importante para Europa. La interrupción de sus cargamentos obliga a los compradores europeos a competir por volúmenes de GNL disponibles en otros mercados, justo cuando otras regiones también necesitan asegurar suministro.

A esta situación se suma que la producción en Ras Laffan, una de las principales instalaciones de GNL del mundo, se ha visto afectada desde los primeros episodios del conflicto, provocando cancelaciones y retrasos adicionales en las entregas.

Las reservas europeas llegan al final del verano en niveles históricamente bajos

El segundo elemento que sostiene al precio del gas natural europeo es el reducido nivel de almacenamiento. Las instalaciones subterráneas de gas de la Unión Europea se encuentran alrededor de 59%-60% de su capacidad, niveles considerados excepcionalmente bajos para esta época del año. Los datos muestran que las reservas se encuentran en mínimos estacionales dentro de las series disponibles desde 2009.

Fuente: Gas Infrastructure Europe, Bloomberg.

El problema es cuánto gas existe actualmente en los depósitos, juntamente con el tiempo que queda para seguir llenándolos antes de que comience la temporada de calefacción. Europa depende de estas reservas porque el consumo de gas aumenta fuertemente durante el invierno. Los inventarios suelen cubrir alrededor de 30% de las necesidades invernales del bloque y pueden aportar más de la mitad del consumo durante los días de mayor demanda, especialmente cuando la generación eólica disminuye.

Incluso con proveedores como Noruega, Argelia y Estados Unidos manteniendo sus entregas, los flujos por gasoductos y las importaciones de GNL no siempre resultan suficientes para cubrir los máximos de consumo sin recurrir a los almacenamientos. Por eso, entrar al invierno con reservas reducidas deja al sistema energético europeo más expuesto a episodios de frío, problemas de suministro o aumentos repentinos de la demanda.

El calor también está retrasando la acumulación de inventarios

Paradójicamente, el verano también está contribuyendo a la presión, las olas de calor en distintas partes de Europa han incrementado el uso de electricidad para refrigeración. Esto ha elevado la necesidad de generación eléctrica mediante gas y ha reducido la cantidad de combustible disponible para inyectar en los depósitos.

Europa necesita almacenar gas para el invierno al mismo tiempo que está consumiendo más combustible de lo habitual durante el verano. Los retrasos en los cargamentos de GNL procedentes de Oriente Medio reducen todavía más el margen disponible.

Rystad Energy estima que los inventarios podrían alcanzar aproximadamente 76% de capacidad al 1 de noviembre, un nivel todavía reducido frente a los objetivos habituales de almacenamiento. Su escenario implica que Europa necesitaría importar al menos 15 millones de toneladas adicionales de GNL durante el periodo hasta junio de 2027.

¿Puede El Niño aliviar el problema del gas europeo?

El clima será una de las variables más importantes para determinar hasta qué punto las actuales tensiones se convierten en un problema durante el invierno. Rystad considera que un El Niño especialmente intenso podría elevar las temperaturas europeas y reducir el consumo de gas para calefacción. Sin embargo, para que las necesidades de GNL europeas disminuyan por debajo de las registradas el invierno anterior sería necesario que las temperaturas fueran aproximadamente 2 grados Celsius superiores al promedio histórico.

El escenario base contempla un fenómeno más moderado y una diferencia cercana a 1 grado podría reducir parte de las importaciones adicionales necesarias, pero no eliminaría completamente el déficit de inventarios. Esto significa que un invierno relativamente cálido podría aliviar la presión, pero Europa sigue dependiendo de una combinación de temperaturas favorables, recuperación de los cargamentos de GNL y mayor acumulación de reservas durante los próximos meses.

La backwardation dificulta llenar los depósitos

El mercado europeo mantiene una estructura de backwardation, en la que los contratos con entrega inmediata cotizan por encima de algunos vencimientos posteriores. En circunstancias normales, los operadores pueden comprar gas durante el verano a precios más bajos, almacenarlo y venderlo posteriormente durante el invierno a un precio superior. Esa diferencia ayuda a financiar el coste de almacenamiento. Pero cuando el gas inmediato se vuelve relativamente caro, el incentivo económico disminuye.

La guerra en Oriente Medio llevó los precios de entrega durante el verano a niveles elevados, mientras la diferencia frente a los contratos de invierno llegó a alcanzar aproximadamente 8 euros por megavatio hora durante marzo. Aunque esta brecha posteriormente disminuyó, el mercado todavía no ofrece un incentivo suficientemente fuerte para acelerar las inyecciones.

La escasez de gas inmediato eleva su precio, el precio elevado reduce el atractivo de almacenarlo y las menores inyecciones aumentan posteriormente la preocupación por las reservas disponibles para el invierno.

Europa todavía puede asegurar suministro, pero el problema puede ser el precio

El escenario actual no implica necesariamente que Europa vaya a quedarse sin gas durante el invierno. Los países europeos pueden competir por cargamentos internacionales de GNL y algunos gobiernos también disponen de herramientas para incentivar directamente la acumulación de reservas. Italia ya ha utilizado mecanismos para fomentar el almacenamiento. Otros países mantienen reservas estratégicas que no están completamente disponibles para el mercado general.

La regulación europea establece como referencia que los inventarios alcancen 90% de capacidad entre octubre y diciembre, aunque existen flexibilidades que permiten reducir el objetivo hasta 80% cuando las condiciones son difíciles e incluso hasta 75% en situaciones persistentes de tensión. La cuestión central es cuánto tendrá que pagar Europa para alcanzar niveles suficientemente seguros.

Si el tránsito por Ormuz continúa restringido, los compradores europeos podrían verse obligados a competir más agresivamente contra Asia por cargamentos disponibles, elevando los costes para hogares e industrias.

Análisis técnico del gas natural europeo

Fuente: xStation

En el gráfico diario, el gas natural europeo mantiene una estructura alcista, con el precio alrededor de la zona de 63 euros por megavatio hora y claramente por encima de las medias móviles de 50 y 200 periodos. El movimiento devuelve al mercado hacia la región de máximos registrada durante marzo.

Fuente: xStation

En el corto plazo, la primera zona relevante aparece alrededor de 64,9, mientras que una ruptura dejaría como siguiente referencia el entorno de 67,5. Por debajo, los primeros soportes se encuentran alrededor de 62,77 y 61,51, mientras una corrección más amplia podría llevar nuevamente la atención hacia 60,7-58,7.

La caída cercana al 1% durante la jornada se produce después de varias sesiones de fuerte recuperación y, por ahora, mantiene al precio dentro de la estructura alcista reciente.