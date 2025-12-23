Gobierno publicó el decreto de emergencia económica para financiar Presupuesto de 2026

El decreto debe pasar por revisión de la Corte Constitucional y el Gobierno contempla convocar al Congreso para el control político de las facultades extraordinarias.

La medida se sustenta en hechos sobrevinientes como la situación fiscal, el cumplimiento de decisiones sobre la UPC de salud , el deterioro del orden público y el hundimiento de leyes de financiamiento.

El Gobierno expidió el decreto de emergencia económica por 30 días para conseguir recursos que ayuden a financiar parte del Presupuesto General de la Nación de 2026 en medio de presiones fiscales.

Decreto de emergencia económica: qué busca y cuánto dura

El Gobierno emitió en la noche de este lunes el decreto de emergencia económica por los próximos 30 días, con el objetivo de recaudar ingresos que permitan financiar parte del Presupuesto General de la Nación de 2026 y aliviar las presiones fiscales actuales. Según el texto, la medida responde a hechos “sobrevinientes” y se enmarca en un entorno de situación fiscal compleja y bajo recaudo tributario.

Con esta declaratoria, el Gobierno suma una nueva emergencia dentro del conteo histórico reciente: el decreto señala que sería la décima en los últimos 30 años y la cuarta durante la administración de Gustavo Petro, lo que lo convertiría en el presidente con más emergencias declaradas en estas últimas décadas, superando a Juan Manuel Santos (tres).

Las razones que expone el Gobierno para decretar la emergencia

Entre los argumentos centrales aparece el cumplimiento de decisiones asociadas al sistema de salud. En particular, el Gobierno menciona la necesidad de dar cumplimiento al Auto de la Corte Constitucional sobre la UPC de Salud, que —según el decreto— debería ser más alta que la propuesta oficial para garantizar la atención en salud.

A esto se suma el componente de seguridad: el decreto sostiene que el orden público se ha deteriorado en los últimos meses y resalta la necesidad de reforzar medidas de protección ante el agravamiento de atentados a líderes sociales.

Otro punto clave es el frente legislativo y de recaudo: el Gobierno alude a la no aprobación de leyes de financiamiento radicadas a finales de 2024 por $12 billones y otra en el último cuatrimestre del año por $16,3 billones, con las que se buscaba financiar los presupuestos de 2025 y 2026, respectivamente. Este argumento ha sido cuestionado por analistas, pero queda incorporado como parte del sustento del decreto.

El texto también menciona impactos por desastres naturales vinculados a la ola invernal y el cambio climático, en línea con el Decreto 1372 de 2024 de Emergencia de Desastre Nacional. Además, incluye presiones por obligaciones atrasadas asociadas a vigencias futuras (infraestructura) y por subsidios a combustibles, que —según funcionarios— han implicado desembolsos superiores a $70 billones durante los tres años de Gobierno. Finalmente, se incorporan elementos como el alto endeudamiento, restricciones y bajo flujo de caja como parte del cuadro fiscal.

Qué viene ahora: Corte Constitucional, decretos legislativos y Congreso

El decreto señala que el Gobierno adoptará decretos legislativos y “todas aquellas opciones que sean necesarias” destinadas exclusivamente a conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos, incluyendo operaciones presupuestales para ejecutarlas. Sin embargo, el texto publicado no detalla el paquete económico específico con el que se espera recaudar y estabilizar las finanzas.

En el plano institucional, la declaratoria debe pasar por la Corte Constitucional, que podría incluso convocar sesiones extraordinarias a finales de diciembre para definir el futuro del decreto. Además, el Ejecutivo planea convocar al Congreso en el décimo día previo al vencimiento de la emergencia para realizar el control político sobre el uso de las facultades extraordinarias.

Impuestos: lo que se mencionó en un borrador previo

Aunque el decreto publicado no presenta el paquete completo, a finales de la semana pasada se conoció un borrador (sin consideraciones del Ministerio de Hacienda) que contemplaba tributos para recaudar $16 billones, incluyendo impuesto al consumo de licor, cambios al impuesto al patrimonio y el aumento del gravamen a movimientos financieros de 4x1.000 a 5x1.000.