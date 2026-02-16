Leer más
06:50 · 16 de febrero de 2026

Golpe al gas natural: pierde una barrera histórica y el mercado reacciona con fuerza.

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • El clima inusualmente cálido recorta la demanda de calefacción y electricidad, añadiendo presión bajista al mercado.
  • La caída de inventarios no logra sostener los precios porque la producción de shale mantiene viva la sensación de sobreoferta.
  • Los traders vigilan posibles errores en las previsiones de la NOAA que podrían desencadenar un giro brusco en la tendencia.
  • La estructura técnica sigue claramente bajista mientras el precio no recupere los 3 USD y la media de 200 días.

Los futuros del gas natural estadounidense cayeron cerca de un 7,4%, situándose apenas por encima de 3 dólares por mmBtu, alcanzando su nivel más bajo desde mediados de octubre. Este descenso se debe principalmente a previsiones de clima más cálido de lo habitual para las próximas dos semanas, lo que reduce la demanda de calefacción y electricidad en los estados del centro y sur. A comienzos de este año, los precios superaron los 7 dólares debido al invierno frío, pero ahora el mercado se está estabilizando tras esos picos.

¿Qué está influendo en el precio del gas natural?

La sensación general de exceso de oferta en EE. UU., a pesar de las recientes caídas en inventarios (-249 Bcf en la semana hasta el 6 de febrero), sigue ejerciendo presión bajista, especialmente con el aumento de la producción de shale. Los inventarios siguen siendo abundantes, aunque han caído por debajo del promedio de 5 años (pero al final de la temporada de calefacción), lo que limita las subidas incluso si cambian las previsiones meteorológicas. A largo plazo, la demanda europea de GNL podría impulsar los precios, pero en el corto plazo predomina el clima cálido. El mercado está a la espera de posibles errores en las previsiones de la NOAA que puedan revertir la tendencia.

 

La caída general de los inventarios de gas situó el nivel total por debajo del promedio de cinco años. Fuente: EIA

Fuente: xStation 

El gas natural ha caído por debajo de la barrera de 3 dólares por mmBtu por primera vez desde septiembre de 2025. Desde un punto de vista técnico, la tendencia bajista sigue siendo dominante hasta que el precio vuelva a situarse por encima tanto de la barrera de 3 dólares como de la media móvil exponencial de 200 días, que podría ser un punto de control clave para el mercado desde una perspectiva de largo plazo.

18 de febrero de 2026, 15:09

El oro sube un 2,5% y se acerca a los 5.000 dólares la onza
18 de febrero de 2026, 12:35

WTI sube más de 3%
18 de febrero de 2026, 11:58

El cacao se desploma 45% en 2026
18 de febrero de 2026, 11:21

La plata sube un 4% pese al fortalecimiento del dólar estadounidense

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo
Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.