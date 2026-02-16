Los futuros del gas natural estadounidense cayeron cerca de un 7,4%, situándose apenas por encima de 3 dólares por mmBtu, alcanzando su nivel más bajo desde mediados de octubre. Este descenso se debe principalmente a previsiones de clima más cálido de lo habitual para las próximas dos semanas, lo que reduce la demanda de calefacción y electricidad en los estados del centro y sur. A comienzos de este año, los precios superaron los 7 dólares debido al invierno frío, pero ahora el mercado se está estabilizando tras esos picos.

¿Qué está influendo en el precio del gas natural?

La sensación general de exceso de oferta en EE. UU., a pesar de las recientes caídas en inventarios (-249 Bcf en la semana hasta el 6 de febrero), sigue ejerciendo presión bajista, especialmente con el aumento de la producción de shale. Los inventarios siguen siendo abundantes, aunque han caído por debajo del promedio de 5 años (pero al final de la temporada de calefacción), lo que limita las subidas incluso si cambian las previsiones meteorológicas. A largo plazo, la demanda europea de GNL podría impulsar los precios, pero en el corto plazo predomina el clima cálido. El mercado está a la espera de posibles errores en las previsiones de la NOAA que puedan revertir la tendencia.

La caída general de los inventarios de gas situó el nivel total por debajo del promedio de cinco años. Fuente: EIA

Fuente: xStation

El gas natural ha caído por debajo de la barrera de 3 dólares por mmBtu por primera vez desde septiembre de 2025. Desde un punto de vista técnico, la tendencia bajista sigue siendo dominante hasta que el precio vuelva a situarse por encima tanto de la barrera de 3 dólares como de la media móvil exponencial de 200 días, que podría ser un punto de control clave para el mercado desde una perspectiva de largo plazo.