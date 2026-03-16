Gráfico del día: acciones chinas suben 1.5% impulsadas por exportaciones y demanda de IA

Los futuros del HSCEI lograron revertir el pesimismo inicial de la sesión asiática y avanzaron 1.5%, a pesar del conflicto persistente en Medio Oriente y el aumento de los costos energéticos. El sentimiento del mercado mejoró tras la publicación de nuevos datos macroeconómicos, que, a pesar de los continuos problemas en el sector inmobiliario, sugieren un comienzo sorprendentemente sólido para la economía china en 2026.

CHN.cash encontró un soporte sólido en la banda media de Bollinger de 14 días (color púrpura claro) y rebotó hacia el nivel de Fibonacci del 38.2%. Aunque el rebote es una señal positiva, una ruptura clara por encima de la banda superior de Bollinger (negra) sigue siendo el obstáculo clave para confirmar un cambio de tendencia real. Fuente: xStation

¿Qué impulsa hoy al CHN.cash?

Producción industrial supera previsiones impulsada por exportaciones y tecnología de IA

La producción industrial creció 6.3%, el ritmo más rápido desde septiembre, superando la expectativa del 5.3%. El crecimiento estuvo impulsado principalmente por un fuerte aumento de las exportaciones y una creciente demanda de tecnologías relacionadas con la inteligencia artificial. Esto representa un factor positivo para los componentes tecnológicos del HSCEI, que tienen un peso importante en el índice.

Sin embargo, un análisis más profundo sugiere posibles presiones sobre los márgenes de beneficio de estas empresas. Con la guerra en Irán impulsando el petróleo por encima de 100 dólares y generando disrupciones en el estrecho de Ormuz, el aumento de los costos de materias primas y combustibles podría afectar la rentabilidad de los fabricantes, que ya compiten en un entorno de alta presión competitiva.En este contexto, el HSCEI podría enfrentarse en los próximos meses a un escenario de “mayor volumen de ventas, pero menores beneficios”.

Repunte del consumo oculta debilidad estructural

Las ventas minoristas crecieron 2.8%, aunque este aumento oculta cierta cautela en la demanda interna. El crecimiento estuvo influido por un periodo excepcionalmente largo del Año Nuevo Lunar, que impulsó el turismo total. Sin embargo, el gasto promedio por viaje cayó 0.2%, mientras que las ventas de automóviles se desplomaron 26%. Con el desempleo aumentando hasta 5.3%, las acciones del sector consumo y automotriz dentro del HSCEI podrían estar beneficiándose de un efecto estacional más que de una recuperación estructural.

Riesgo de retraso en estímulos económicos

La inversión en activos fijos aumentó 1.8%, impulsada principalmente por un incremento de 11.4% en infraestructura. Este dato reduce las expectativas de un recorte inmediato de tasas o del coeficiente de reservas obligatorias (RRR) en marzo, otorgando a Beijing mayor margen para mantener una postura cautelosa en medio de las tensiones en Medio Oriente.

Los operadores del HSCEI que esperaban una inyección de liquidez deberán ahora reajustar sus expectativas hacia un escenario de tasas más altas durante más tiempo, mientras los responsables de política económica priorizan la estabilidad sobre una mayor flexibilización monetaria.