Gráfico del día: DE40 supera a sus pares europeos tras sólidos resultados corporativos

Conclusiones clave El DE40 consolida una recuperación técnica respaldada por resultados corporativos sólidos y mejora del apetito por riesgo global, con el foco puesto en mantener los 25.000 puntos como soporte clave para extender el movimiento hacia nuevos máximos.

Los futuros del DE40 iniciaron la sesión del jueves con un desempeño destacado, avanzando 1% y superando ampliamente a otros índices europeos como el EU50 (+0,25%). El sentimiento global mejoró tras el sólido informe de empleo en EE.UU., pero el avance del índice alemán responde principalmente al impulso posterior a resultados en sus compañías de mayor capitalización. El DE40 confirma una recuperación alcista relevante, superando la EMA de 24 períodos y rompiendo la resistencia clave del 61,8% de Fibonacci en 25.125 puntos. El RSI avanza hasta 58,8, manteniendo un sesgo positivo y apuntando hacia el siguiente nivel técnico en el retroceso de 78,6% (25.326). Sostenerse sobre la zona de 25.000 puntos resulta fundamental para habilitar un nuevo intento hacia los máximos recientes. Fuente: xStation5 ¿Qué impulsa hoy al DE40? Recuperación del apetito por riesgo: Los principales índices globales han venido recuperándose progresivamente tras la corrección tecnológica de la semana pasada, provocada por reacciones mixtas a los elevados niveles de CAPEX en Big Tech y temores de disrupción vinculados a la inteligencia artificial. Tras absorber las cifras récord de inversión anunciadas por compañías como Alphabet y Amazon, el foco del mercado se trasladó al mercado laboral estadounidense como prueba clave de la solidez económica. Pese a un débil reporte ADP (22.000 frente a 45.000 estimados), el NFP sorprendió al alza (130.000 frente a 70.000 esperados), reduciendo las preocupaciones sobre una desaceleración laboral y fortaleciendo el sentimiento de mercado.

Siemens salta por demanda de centros de datos: La compañía de mayor capitalización en Alemania sube aproximadamente 6,8% tras elevar su proyección de BPA anual a un rango de 10,70–11,10 euros . En el primer trimestre fiscal, la utilidad industrial creció 15% hasta 2.900 millones de euros , superando estimaciones. Las ventas avanzaron 4% hasta 19.140 millones de euros y los pedidos aumentaron 7% . El crecimiento estuvo respaldado por una fuerte demanda vinculada a centros de datos impulsados por inteligencia artificial, donde los ingresos crecieron más de un tercio, reforzando la confianza para el ejercicio en curso.

SAP frena la presión vendedora: El líder europeo en software acumula una caída cercana al 15% en lo que va del año debido a menores pedidos en la división cloud, lo que le hizo perder el liderazgo por capitalización bursátil en Alemania frente a Siemens (actualmente en torno a 236.500 millones de euros). No obstante, las acciones parecen estabilizarse en torno a los 170 euros y cotizan al alza hoy, pese a haber retrocedido 5% en la sesión previa y registrar pérdidas iniciales al comienzo de la jornada.

Deutsche Telekom sube tras resultados en EE.UU.: La tercera mayor empresa alemana por capitalización bursátil avanza 2,8%, superando a varios componentes del DAX, luego de que su filial estadounidense, T-Mobile, reportara sólidos resultados del cuarto trimestre. El crecimiento de suscriptores (962.000 nuevas altas postpago, el mayor entre los grandes operadores estadounidenses), ingresos robustos por planes premium combinados y una guía positiva para 2026–2027 compensaron un flujo de caja libre levemente por debajo de lo esperado. Las innovaciones en redes con inteligencia artificial y la continuidad en inversiones 5G sostienen el optimismo, pese a la intensa competencia promocional en el sector.

